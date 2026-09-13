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Torino, due giovani feriti con arma da taglio in strada: sono gravi

Cronaca
©Ansa

Entrambi ricoverati in  codice rosso. Uno presente ferite alla testa e al torace. Coinvolta una terza persona rimasta illesa

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Agggressione a Torino. Due persone con ferite da taglio in diverse parti del corpo sono state soccorse in strada stamani dagli operatori del servizio di soccorso 118. È successo intorno alle 6:00 in un tratto di corso Giulio Cesare che attraversa zona Aurora. Si indaga sulla dinamica. 

Ricoverati in codice rosso 

Il più grande, che ha lesioni alla testa e al torace, è stato portato all'ospedale Molinette, l'altro al San Giovanni Bosco. Entrambi erano in codice rosso. In base alle prime informazioni, nel caso è coinvolta una terza persona, per la quale non è stato necessario il trasporto in un ospedale. 

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