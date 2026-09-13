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Milano, incidente stradale per Daniel Maldini: portato in ospedale per accertamenti

Cronaca

Sono intervenute tre ambulanze e un'automedica, uno dei feriti è stato medicato sul posto, mentre gli altri cinque sono stati portati in ospedale, con il calciatore del Cagliari rimasto ferito e trasportato in codice giallo al Fatebenefratelli per accertamenti

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Il giocatore del Cagliari Daniel Maldini, che ha passato la serata a Milano dopo aver giocato ieri sera a Bergamo segnando il rigore decisivo per la vittoria del suo Cagliari contro l'Atalanta, è rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto a Milano. L'incidente è avvenuto attorno alle 5.15 in via Caracciolo, nella periferia nord del capoluogo lombardo, e ha visto coinvolte 6 persone, tutte ferite in modo non grave: due ragazze di 20 e 22 anni e tre ragazzi di 19, 20, 21 anni, oltre a Daniel Maldini che compirà 25 anni fra un mese. Sono intervenute tre ambulanze e un'automedica, uno dei feriti è stato medicato sul posto, mentre gli altri cinque sono stati portati in ospedale, con il calciatore del Cagliari trasportato in codice giallo al Fatebenefratelli per accertamenti. Sul posto sono ancora in corso i rilievi della polizia locale per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. 

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