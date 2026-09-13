Arezzo, giallo sul cadavere trovato vicino all'ospedale

È giallo sul decesso dell'uomo trovato la notte scorsa in un lago di sangue nel parcheggio dell'ospedale di Arezzo. La vittima Mirko Frescucci, 40enne originario di Cortona, residente in Valdichiana, celibe, apparteneva a una famiglia nota nella zona. Per gli inquirenti si tratta di un caso di morte violenta: il corpo era pieno di tagli e lui è morto dissanguato, per le emorragie. Il cadavere è stato notato da un passante che ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale sanitario e il medico legale. L'ispezione cadaverica ha evidenziato numerose ferite provocate da arma da taglio ma non dà risposte univoche. Servirà l'autopsia.