Arezzo, giallo sul cadavere trovato vicino all'ospedale

Si infittisce il mistero sulla morte di un 40enne toscano trovato senza vita, nel parcheggio accanto al parco del Pionta. L’ipotesi più accreditata dagli inquirenti è quell'omicidio. Acquisite le immagini delle telecamere disponibili. I testimoni dicono di aver sentito delle urla, forse una lite degenerata. Si attende l’autopsia
È giallo sul decesso dell'uomo trovato la notte scorsa in un lago di sangue nel parcheggio dell'ospedale di Arezzo. La vittima Mirko Frescucci, 40enne originario di Cortona, residente in Valdichiana, celibe, apparteneva a una famiglia nota nella zona. Per gli inquirenti si tratta di un caso di morte violenta: il corpo era pieno di tagli e lui è morto dissanguato, per le emorragie. Il cadavere è stato notato da un passante che ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale sanitario e il medico legale. L'ispezione cadaverica ha evidenziato numerose ferite provocate da arma da taglio ma non dà risposte univoche. Servirà l'autopsia.
Ipotesi di morte violenta
Gli investigatori mantengono il massimo riserbo. Non viene esclusa l'ipotesi di un'aggressione, quindi un omicidio. Sarà l'autopsia, prevista giovedì prossimo, a sciogliere ogni dubbio. Gli investigatori hanno cercato un coltello, una lama ed hanno setacciato il parcheggio per trovare tracce. Acquisite le immagini delle telecamere disponibili. Sul posto è andata per un sopralluogo la magistrata di turno, la pm Julia Maggiore.
Approfondimento
Arezzo, 40enne trovato morto nel parcheggio dell'ospedale
Il racconto dei testimoni, l'aiuto delle telecamere
Due residenti della zona avrebbero detto di aver udito delle grida verso le 4, come in una lite degenerata. Ma agli inquirenti la morte parrebbe risalire a circa un'ora prima, intorno alle 3. C'è da capire perché il 40enne si trovasse nel parcheggio dell'ospedale in piena notte. C'è chi dice di averlo visto girare nei bar nelle ore precedenti, la sera prima. Non risulta che il 40enne fosse un paziente andato al pronto soccorso. Tutti gli scenari restano aperti. La salma è all'obitorio dell'ospedale ma con ogni probabilità sarà trasferita a Siena per l'esame autoptico.