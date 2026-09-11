Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la legge elettorale e il via libera del Senato all'emendamento di maggioranza sulle preferenze. Spazio anche al comizio di Donald Trump che, in vista delle prossime elezioni, promette "5mila dollari a ogni americano" in caso di vittoria. In evidenza anche il caso di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo che si è tolta la vita a 35 anni. Infine, il caso Ranucci e la decisione dei giudici: Lavitola resta in carcere
- In primo piano la legge elettorale, con il via libera del Senato all'emendamento della maggioranza sulle preferenze. La premier alle opposizioni: "Siete voi a non averle mai volute". Spazio anche alle parole di Trump sulle elezioni: "Vinco e do 5mila dollari a ogni americano". In prima pagina anche il caso di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo morta suicida a 35 anni. Poi, il caso Ranucci: i giudici hanno stabilito che "Lavitola che resta in carcere".
- "Meloni nella palude" è il titolo d'apertura di Repubblica sulla legge elettorale e sul sì del Senato all'emendamento sulle preferenze. Intanto, il governo invia una lettera a Bruxelles per "chiedere flessibilità". Spazio anche al comizio di Trump: "Se vinco 5mila dollari per ogni americano". In prima pagina anche il caso di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo che si è tolta la vita a 35 anni. Infine, il film "Naza" alla Mostra del Cinema di Venezia: "Per raccontare i crimini militari sui civili di Gaza".
- In apertura l'energia e lo scontro tra governo e industriali, mentre sulle accise viene annunciato un nuovo taglio. La premier Meloni: "Più petrolio e gas dalle trivelle". Orsini: "Presi in giro su nucleare e rinnovabili". In prima pagina il 25° anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001: "Il mondo dopo". Spazio anche al comizio di Trump e alla "promessa" di "5mila dollari per ogni americano" in caso di vittoria alle elezioni. Infine, il caso di Lelio: il bambino di 9 anni che ha scalato il Monte Bianco.
- In primo piano la riforma elettorale, con il via libera del Senato all'emendamento di maggioranza sulle preferenze. Le opposizioni: "Vergogna". La premier: "Tornano fino a 3 nomi sulle schede". Spazio anche alla Bce che alza i tassi al 2,5%, mentre resta lo sconto sul diesel. In evidenza anche l'annuncio di Trump: "5mila dollari a ogni americano". Poi, la decisione dei giudici su Lavitola: resta in carcere. Infine il calcio, con il pareggio a Istanbul di Fenerbahçe-Roma.
- In apertura la vittoria del Como in Champions: “Favola Como”, dopo il 4-1 al Lubljana. In evidenza anche la Roma e il pareggio con il Fenerbahce: "Rimpianti Roma in Turchia”. In primo piano anche il Milan, con Cissé protagonista e una domanda sul suo futuro in rossonero. Mentre l’Inter di Chivu prepara "la prima sfida per lo scudetto". Spazio poi all’Italvolley: gli azzurri battono la Svezia e conquistano un posto ai quarti degli Europei.
- Il Corriere dello Sport apre con il trionfo del Como in Champions League: “Meno male che Cesc”. La squadra di Fabregas travolge il Lubljana 4-1 al debutto europeo, con Baturina, Douvikas, Diao e Perrone a segno. Spazio anche alla Roma, fermata sull’1-1 dal Fenerbahce in Turchia. In evidenza poi la Juventus con "l’ultima chiamata per Koopmeiners". In chiusura, il successo dell’Italvolley davanti al pubblico di Napoli e al presidente della Repubblica Mattarella.
- In apertura la Juventus e Douglas Luiz: “Douglas terapia d’urto”, con Spalletti che lo ha "scosso resistituendolo alla Juve". Spazio anche all’impresa del Como, protagonista di uno storico debutto in Champions League vincendo contro il Lubljana 4-1: “L’Italia è il Como!”. In evidenza anche la festa per l’Italvolley, che a Napoli supera anche la Svezia e conquista i quarti degli Europei davanti al presidente Mattarella.
- In primo piano la Bce che alza i tassi: "Rate del mutuo su del 3%". Nel frattempo, sul petrolio vendite su titoli di Stato. Spazio anche al settore immobiliare: "Prima gelata sulle compravendite da metà 2024". In evidenza anche l'auto: "L'indotto italiano accusa la crisi dell'auto tedesca". In prima pagina anche Intesa Sanpaolo: "Sì dal 97% dei soci all'Opas su Mps". Spazio anche agli Houthi che "prendono il porto di Mocha e avanzano verso Bab el-Mandeb".
- In apertura la legge elettorale e il sì del Senato all'emendamento di maggioranza sulle preferenze: "La giravolta di Meloni per affossarle". Spazio anche al caso dell'attentato a Ranucci, focus su Lavitola: "Affari e chat bucate". In evidenza anche la guerra in Ucraina, con Zelensky che avverte: "Allarme su attentato russo, ma senza le prove". Intanto, negli Usa Trump "offre soldi" agli americani in caso di vittoria alle elezioni. Infine, alla Mostra del Cinema di Venezia viene presentato "Naza" sulla "atrocità di Gaza".
- La prima pagina del Giornale di oggi è interamente dedicata al 25° anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001. A dominare la pagina sono due editoriali. Il primo, firmato da Tommaso cerno: "Chi ha paura di dire islamista". Il secondo, di Vittorio Feltri: "L'apocalisse non ci ha cancellati".
- "Non è un film" è il titolo d'apertura del Manifesto dedicato a "Naza", la pellicola su Gaza presentata alla Mostra del Cinema di Venezia. Intanto, nella Striscia "i raid uccidono un'intera famiglia". Spazio anche alla legge elettorale: "FdI tira a campare: no alle preferenze". Poi la nuova proroga delle accise: "Meloni sogna il petrolio italiano". Poi, il comizio di Trump in vista delle prossime elezioni presidenziali negli Usa: "Se vincono i repubblicani avrete tutti 5.000 dollari".
- In primo piano la questione migranti: "Crollano gli sbarchi". Come riferisce Libero, che cita i dati Ue, sono "diminuiti del 55% gli ingressi illegali nel Mediterraneo centrale". Spazio anche all'intervista a Ferruccio De Bortoli sul nuovo libro che raccoglie le lettere inedite di Oriana Fallaci a Monsignor Fisichella. In evidenza anche l'analisi di Giacomo Amadori sul caso Ranucci: "I mandanti e le strane coincidenze sulla pista albanese". Infine, la legge elettorale e il ritorno delle preferenze.
- "Rinnegare per non morire: Meloni dice no alle preferenze" è il titolo in primo piano di Domani sulla legge elettorale, con il no della maggioranza all'emendamento del Pd. La destra "introduce una finta possibilità di scelta per i cittadini". Spazio anche al comizio di Trump che promette "5mila dollari" a chi lo vota: "Voto di scambio, Trump corrompe gli americani". In prima pagina anche l'editoriale di Pietro Ignazi: "Quelle élite moderate e lo spirito di Monaco".
- Apertura economica per Avvenire: "L'impennata dei costi dell'energia spinge l'inflazione e la Bce alza i tassi". Intanto, il governo proroga per una settimana il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Spazio anche alla "promessa" di Trump di dare 5mila dollari agli elettori americani. In primo piano il 25° anniversario delle Torri Gemelle e la situazione umanitaria a Gaza. In evidenza anche il caos di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo che si è tolta la vita a 35 anni.