Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la legge elettorale e il via libera del Senato all'emendamento di maggioranza sulle preferenze. Spazio anche al comizio di Donald Trump che, in vista delle prossime elezioni, promette "5mila dollari a ogni americano" in caso di vittoria. In evidenza anche il caso di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo che si è tolta la vita a 35 anni. Infine, il caso Ranucci e la decisione dei giudici: Lavitola resta in carcere