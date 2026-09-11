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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 settembre: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la legge elettorale e il via libera del Senato all'emendamento di maggioranza sulle preferenze. Spazio anche al comizio di Donald Trump che, in vista delle prossime elezioni, promette "5mila dollari a ogni americano" in caso di vittoria. In evidenza anche il caso di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo che si è tolta la vita a 35 anni. Infine, il caso Ranucci e la decisione dei giudici: Lavitola resta in carcere

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    Roberto Tallei