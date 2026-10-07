Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 ottobre: la rassegna stampa

Tanti i temi in primo piano sulle aperture dei giornali in edicola. Grande spazio alle proteste degli studenti in Francia: incidenti da Parigi a Lione e lezioni sospese, Macron convoca i ministri. Altri due via libera per la legge elettorale, ma il governo deve fare i conti con un nuovo rialzo dei prezzi del diesel: all'orizzonte si fa strada l'ipotesi di nuovi sconti. In evidenza anche la chiusura di stagione anticipata di Jannik Sinner: "Torno nel 2027". Addio alle Finals di Torino e al numero uno
- Gli scontri di piazza in Francia, la nuova legge elettorale, la chiusura di stagione anticipata di Jannik Sinner. Sono tanti i temi in primo piano sulle aperture dei quotidiani, a cominciare dal Corriere della Sera. In apertura le barricate da Parigi a Lione per la protesta degli studenti: lezioni sospese, Macron convoca i ministri. Nuova doppia fiducia alla Camera per la legge elettorale, mentre si fa strada l'ipotesi maggio per il voto anticipato. Annuncio choc di Jannik: "Torno nel 2027"
- 'La legge di Meloni marcia, il prezzo del diesel anche', scrive in prima pagina La Repubblica. Da un lato, la riforma elettorale che incassa le prime due fiduce alla Camera, dall'altro il governo spiazzato sulle accise che valuta se reintrodurre sconti. Fotonotizia per lo stop forzato di Sinner, mentre c'è spazio anche per un focus sulla crisi abitativa di Milano: "Espulse famiglie del ceto medio"
- 'Parigi in fiamme chiude i licei' si legge, invece, sulla Stampa, che dedica ampio spazio alla rivolta degli studenti che prosegue in Francia. Esplode granata, 15enne perde una mano. La provocazione di Trump: "Disordini figli dell'immigrazione di massa e dell'Islam". Sinner chiude anticipatamente la stagione e salta anche le Finals di Torino. Diesel senza freni, governo pronto a tagliare le accise
- Stessi temi in primo piano anche sul Messaggero, dopo l'apertura è equamente suddivisa tra i disordini in Francia e la nuova cavalcata del prezzo del diesel: governo in pressing per bloccare i rialzi. Via libera al compromesso Figc: Malagò commissario in attesa del voto di dicembre che lo proclamerà nuovamente presidente
- Sulla Gazzetta dello Sport quella che viene definita la 'resa' di Sinner, con l'auspicio di un ritorno in piena forma nel 2027. Il ginocchio, la scelta dei tornei, le terapie: ecco il piano di Jannik per il rientro. Obiettivo Australia a gennaio, ma prima delle Finals perderà il numero uno. L'Italia del calcio vede il futuro: da Kayode alla Under sbocciano i giovani
- È Pio Esposito, invece, il protagonista sulla prima del Corriere dello Sport. Il centravanti azzurro celebrato con un gioco di parole che lo avvicina a Christian Vieri, come sottolineato anche dal ct Roberto Mancini. Taglio alto per la surreale vicenda della presidenza Figc, con Malagò nominato commissario in attesa di tornare presidente, come suggerito dal presidente del Coni Buonfiglio
- L'amaro arrivederci di Sinner al 2027 trova spazio anche su Tuttosport. "Devo curarmi il ginocchio, voglio tornare al 100%". Mi dispiace tanto per le Finals", sono le parole del tennista azzurro. Sotto, la Juventus che osserva con attenzione i nuovi talenti italiani: occhi puntati su Romano, Doumbia e Ndour
- Per Il Giornale quella scesa in strada in Francia è 'la piazza di Allah'. Oltre 200 feriti e scuole chiuse, col presidente Trump che dà la colpa all'Islam. Crans Montana, Jessica Moretti ora chiede l'indennità dopo la strage al Constellation
- Temi economici, come di consueto, in apeetura sul Sole 24 Ore. Europa, corsa ai bond da 1.440 miliardi, Wall Street al nuovo massimo storico. La lotta all'evasione triplica le entrate e sfiora l'1,8% del Pil. Carburanti, il governo lavora a un altro taglio delle accise
- 'Non si arrendono' scrive Il Fatto Quotidiano raccontando la nuova giornata di tumulti in Francia: 250mila nelle piazze e 500 nuovi arresti. Si allarga la protesta studentesca contro politiche antisociali e riarmo. Due fiduce per la nuova legge elettorale: Conte spinge per le primarie subito, Schlein contraria