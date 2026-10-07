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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 ottobre: la rassegna stampa

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Tanti i temi in primo piano sulle aperture dei giornali in edicola. Grande spazio alle proteste degli studenti in Francia: incidenti da Parigi a Lione e lezioni sospese, Macron convoca i ministri. Altri due via libera per la legge elettorale, ma il governo deve fare i conti con un nuovo rialzo dei prezzi del diesel: all'orizzonte si fa strada l'ipotesi di nuovi sconti. In evidenza anche la chiusura di stagione anticipata di Jannik Sinner: "Torno nel 2027". Addio alle Finals di Torino e al numero uno

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