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Roma, attore Davide Iacopini investito in monopattino: è in terapia intensiva

Cronaca
©IPA/Fotogramma

L'attore 42enne che ha recitato in Diaz e Suburra, investito lunedì sera, intorno alle 23, mentre si trovava sul monopattino in via Barrilli, nel quartiere Gianicolense. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, effettuata dagli agenti della Polizia locale, sarebbe stato travolto da una minicar nera, poi, fuggita senza prestare soccorso

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È  ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma, ancora in prognosi riservata, Davide Iacopini, l'attore 42enne che ha recitato in Diaz e Suburra, investito lunedì sera, intorno alle 23, mentre si trovava sul monopattino in via Barrilli, nel quartiere Gianicolense. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, effettuata dagli agenti della Polizia Locale, sarebbe stato travolto da una minicar nera, poi, fuggita senza prestare soccorso.

Il precedente della sera prima

La sera prima che l'attore Davide Iacopini venisse investito, nello stesso quartiere Gianicolense, a Roma, era avvenuta un'aggressione simile. A denunciarla ieri, ai carabinieri della Stazione Gianicolense, una donna che, domenica sera, alle 23, è stata colpita alla nuca dal passeggero di una microcar nera, mentre rincasava. La vittima, sorpresa dall'aggressione, ha seguito con lo sguardo la fuga dell'auto, riuscendo a vederla mentre, nel fare inversione di marcia, investiva un uomo su un monopattino, che però si è rialzato autonomamente rimettendosi in sella.

 

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