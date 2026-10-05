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Firenze, intervento per una bombola di gas sotto il David in piazzale Michelangelo. FOTO

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A lanciare l'allarme, stamattina presto, è stata un'addetta di Alia Servizi ambientali. Sul posto sono arrivati carabinieri e artificieri dell’Arma, che hanno poi stabilito che l’oggetto era inoffensivo. Sono comunque state avviate delle indagini per ricostruire quanto accaduto

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