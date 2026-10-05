Firenze, intervento per una bombola di gas sotto il David in piazzale Michelangelo. FOTO
A lanciare l'allarme, stamattina presto, è stata un'addetta di Alia Servizi ambientali. Sul posto sono arrivati carabinieri e artificieri dell’Arma, che hanno poi stabilito che l’oggetto era inoffensivo. Sono comunque state avviate delle indagini per ricostruire quanto accaduto
- Una bombola di gas è stata trovata sotto la statua del David in piazzale Michelangelo, a Firenze. A scoprirla è stata, intorno alle 7.30, un'addetta di Alia Servizi ambientali, la società di gestione del servizio dei rifiuti.
- La donna, trovata la bombola in una delle mete più panoramiche della città, ha quindi lanciato l'allarme chiamando il 112, il numero unico di emergenza 112. Dopo la chiamata, sul posto sono arrivati artificieri dell'Arma e pattuglie dei carabinieri e l’area è stata messa in sicurezza.
- La bombola di gas presentava sull'esterno un oggetto tondo e dei fili sporgenti, e sono stati gli artificieri ad occuparsi di trattarla sul posto.
- Intanto nella prima fase dell'emergenza, il viale dei Colli, che conduce a piazzale Michelangelo, è rimasto chiuso fino alle ore 10 negli accessi da piazza Ferrucci e, sul lato opposto, da quello di piazzale Galileo (zona Poggio Imperiale) con deviazioni del traffico.
- Alla fine, il controllo degli artificieri dei carabinieri ha stabilito che la bombola "è stata ritenuta inoffensiva": era senza gas e non poteva esplodere. A quel punto, le condizioni di sicurezza sono state ripristinate e l'area è stata riaperta alla circolazione dei pedoni e dei veicoli.
- Nonostante la situazione si sia risolta rapidamente e senza alcun pericolo, i carabinieri hanno avviato indagini per ricostruire la vicenda, stabilire i motivi della presenza della bombola in piazzale Michelangelo e individuare chi l'abbia abbandonata.