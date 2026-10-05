Firenze, bombola gas sotto David di piazzale Michelangelo: si indaga

Concluso l'intervento degli artificieri: la bombola, al termine delle verifiche, è stata ritenuta inoffensiva. Ripristinate le condizioni di sicurezza, la zona è stata riaperta al traffico pedonale e veicolare. Continuano le indagini dei carabinieri per ricostruire l'accaduto

Sono concluse le verifiche degli artificieri a piazzale Michelangelo, a Firenze, dove era stata segnalata al 112 da un'operatrice dell'Alia, l'azienda per i Servizi Ambientali, una bombola di gas posizionata sotto la copia della statua del David. La bombola presentava sull'esterno un oggetto tondo e dei fili sporgenti. Al termine degli accertamenti, la bombola è stata ritenuta inoffensiva. Ripristinate le condizioni di sicurezza, la zona è stata riaperta al traffico pedonale e veicolare. Nella prima fase dell'emergenza, il viale dei Colli, che conduce a piazzale Michelangelo, era rimasto chiuso fino alle ore 10 negli accessi da piazza Ferrucci e, sul lato opposto, da quello di piazzale Galileo, nella zona di Poggio Imperiale, con deviazioni del traffico. Continuano le indagini dei carabinieri, che stanno anche esaminando le telecamere della zona, per ricostruire l'accaduto.