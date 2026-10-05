Tentato assalto a un portavalori sull'A14 tra Foggia e Cerignola: LE FOTO
Il blitz si è verificato sulla corsia sud dell’autostrada. Alcune auto sarebbero state date alle fiamme, mentre una grande quantità di chiodi sarebbe stata sparsa sull'asfalto per ostacolare l'arrivo delle pattuglie e rendere più difficile un eventuale inseguimento. Indagini in corso
- Mattinata di paura lunedì 5 ottobre lungo l'autostrada A14, dove un gruppo armato ha tentato un assalto a un portavalori nel tratto compreso tra Foggia zona industriale e Cerignola
- L'azione è scattata intorno alle 13.30, provocando il blocco della circolazione in entrambe le direzioni. Stando alle prime ricostruzioni, il commando avrebbe utilizzato più mezzi per creare sbarramenti sulla carreggiata.
- Alcune auto sarebbero state date alle fiamme, mentre una grande quantità di chiodi sarebbe stata sparsa sull'asfalto per ostacolare l'arrivo delle pattuglie e rendere più difficile un eventuale inseguimento.
- Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e gli operatori di Autostrade per l'Italia.
- La chiusura dell'autostrada ha provocato pesanti disagi alla circolazione. Per chi viaggia verso Bari è stata disposta l'uscita a Foggia zona industriale, con prosecuzione sulla statale 16 e rientro a Cerignola Est. Indicazioni inverse per i veicoli diretti verso Pescara.