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Tentato assalto a un portavalori sull'A14 tra Foggia e Cerignola: LE FOTO

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Il blitz si è verificato sulla corsia sud dell’autostrada. Alcune auto sarebbero state date alle fiamme, mentre una grande quantità di chiodi sarebbe stata sparsa sull'asfalto per ostacolare l'arrivo delle pattuglie e rendere più difficile un eventuale inseguimento. Indagini in corso

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