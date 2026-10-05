Foggia, tentato assalto a portavalori: auto incendiate e spari

È accaduto sull'autostrada A14 nel tratto in direzione sud tra Foggia e Cerignola, dove sono stati incendiati alcuni mezzi, mentre la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. Durante il tentato assalto, sono stati anche sparati colpi d'arma da fuoco. Al momento, non si registrano feriti

Tentato assalto a un furgone portavalori a Foggia. È accaduto sull'autostrada A14 nel tratto in direzione sud tra Foggia e Cerignola, dove sono stati incendiati alcuni mezzi, mentre la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. Durante il tentato assalto, sono stati anche sparati colpi d'arma da fuoco. Al momento, non si registrano feriti. Nel frattempo, le forze dell'ordine stanno giungendo sul posto.