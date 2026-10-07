Nella strage ferroviaria del 12 luglio 2016 persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite sulla tratta a binario unico Andria-Corato. La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso del pg che aveva chiesto di annullare la sentenza di assoluzione per Ferrotramviaria. Confermate le condanne per il capostazione di Andria e per il capotreno

Confermate in cassazione le condanne dei due ferrovieri e le assoluzioni di Ferrotramviaria e dei due suoi manager per la strage ferroviaria del 12 luglio 2016 in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite sulla tratta a binario unico Andria-Corato.

Ricorso inammissibile

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso del pg che aveva chiesto di annullare la sentenza di assoluzione per Ferrotramviaria, per l'allora dg della società Massimo Nitti, e per il direttore di esercizio Michele Ronchi. Confermate le condanne a 6 anni e 3 mesi per il capostazione di Andria, Vito Piccarreta, e a 6 anni e 9 mesi per il capotreno Nicola Lorizzo.