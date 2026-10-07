Scontro treni Andria-Corato, Cassazione conferma le due condanne: assolta FerrotramviariaCronaca
Nella strage ferroviaria del 12 luglio 2016 persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite sulla tratta a binario unico Andria-Corato. La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso del pg che aveva chiesto di annullare la sentenza di assoluzione per Ferrotramviaria. Confermate le condanne per il capostazione di Andria e per il capotreno
Confermate in cassazione le condanne dei due ferrovieri e le assoluzioni di Ferrotramviaria e dei due suoi manager per la strage ferroviaria del 12 luglio 2016 in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite sulla tratta a binario unico Andria-Corato.
Ricorso inammissibile
La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso del pg che aveva chiesto di annullare la sentenza di assoluzione per Ferrotramviaria, per l'allora dg della società Massimo Nitti, e per il direttore di esercizio Michele Ronchi. Confermate le condanne a 6 anni e 3 mesi per il capostazione di Andria, Vito Piccarreta, e a 6 anni e 9 mesi per il capotreno Nicola Lorizzo.
Si attendono le motivazioni
Rigettando il ricorso di Lorizzo e giudicando inammissibile quello di Piccarreta, le tre assoluzioni e le due condanne sono diventate definitive. Dopo la sentenza d'appello erano già diventate definitive le altre 14 assoluzioni. In attesa delle motivazioni della sentenza, è chiaro che la Suprema Corte ha condiviso le motivazioni dei giudici di secondo grado che hanno stabilito che l'incidente fu provocato per un "errore umano".
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