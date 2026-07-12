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Le operazioni di rimozione dei rottami dei due treni regionali coinvolti nell'incidente ferroviario avvenuto ieri tra le campagne di Andria e Corato, 13 luglio 2016. ANSA/ MATTEO GUIDELLI

Scontro treni Andria-Corato, dieci anni fa la strage in Puglia

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Sono passati dieci anni dal disastro ferroviario sulla tratta Andria-Corato, dove lo scontro frontale tra due treni provocò la morte di 23 persone e il ferimento di altre 51. "Una tragedia inammissibile", la definì allora il capo dello Stato Sergio Mattarella, che torna ad Andria per il decennale della strage

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