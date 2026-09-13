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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 settembre: la rassegna stampa di Sky TG24

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I timori legati all'Intelligenza Artificiale, ma anche l'avanzata degli Houti e la tensione per lo stretto conteso di Bab-el-Mandeb, trovano spazio sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Tra gli altri temi principali anche il Leone d'oro a Venezia per il miglior film a Kvinde Ukendt (Woman Unknown), di May el-Toukhy, unica regista in gara. Nello sport, attenzione puntata sul pareggio del Milan, in rimonta, con la Lazio

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