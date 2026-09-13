Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 settembre: la rassegna stampa di Sky TG24
I timori legati all'Intelligenza Artificiale, ma anche l'avanzata degli Houti e la tensione per lo stretto conteso di Bab-el-Mandeb, trovano spazio sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Tra gli altri temi principali anche il Leone d'oro a Venezia per il miglior film a Kvinde Ukendt (Woman Unknown), di May el-Toukhy, unica regista in gara. Nello sport, attenzione puntata sul pareggio del Milan, in rimonta, con la Lazio
- Il Corriere della Sera apre con il titolo "L'AI fa paura: Freniamo", in riferimeno all'appello del capo della società Anthropic e ai timori dell'uso di questa tecnologia soprattutto nelle guerre. Poi spazio, con una grande foto, alla regista May el-Toukhy che ha vinto il Leone d'Oro a Venezia: era l'unica donna in gara.
- Il quotidiano dedica un approfondimento agli Houthi e alla scelta del presidente Usa Donald Trump che non ha accolto le richieste dell'Arabia Saudita di frenare la milizia filo-iraniana che blocca il cruciale stretto di Bab-el-Mandeb. Su Venezia, il titolo scelto è: "La vittoria delle donne". Poi spazio anche all'allarme di Anthropic: "L'IA usata per la guerra".
- Punta invece sul "nuovo Fisco" La Stampa, sottolineando le tensioni nella maggioranza sui militari nelle strade, con Salvini che chiede "più imposte alle banche per pagarli". Diventa un caso il tetto per le spese per i libri scolastici.
- "A Venezia vince l'impegno, Leone all'unica regista" è il titolo scelto dal Messaggero che punta sulla vittoria al Festival del Cinema di Kvinde Ukendt (Woman Unknown), di May el-Toukhy. Poi focus sulle tensioni nel Mar Rosso, con l'offensiva degli Houti che non si ferma.
- Il quotidiano sportivo decia ampio spazio alla partita Lazio-Roma della sera del 12 settembre, finita 2-2 all'Olimpico con il Milan in rimonta. Spazio anche alla F1 con l'attesa per il Gp di oggi a Madrid.
- Anche in questo caso, il focus è sulla rimona del Milan all'Olimpico, con la squadra di Amorim che "si salva con i cambi".
- "Clamoroso Moreira", titola il giornale, autore della doppietta che ha salvato i rossoneri ieri sera dalla sconfitta. Poi spazio alla Juve, "oltre tutto", che attende il suo match delle 20.45 con il Sassuolo in "emergenza piena".
- Apertura dedicata all'IA e ai timori legati a questa tecnologia. Poi spazio anche alla cronaca italiana, con "Lady Lavitola" che parla: "La moglie del faccenderie racconta la sua versione".
- Punta sulle novità che riguardano la casa il quotidiano economio: in arrivo un nuovo bonus al 65% per condizionatori, solare e infissi. Poi focus sul Mercosur, con Tajani che chede di accelerare: "L'unica via è diversificare". E, anche in questo caso, c'è spazio per l'allarme delle big del tech sull'IA, con l'appello a rallentare.
- Guarda alla politica italiana Il Fatto Quotidiano in apertura, con le ultime novità sulla legge elettorale e sul Colle che "vigila". Spazio anche all'offensiva degli Houti e al prezzo del petrolio che schizza di conseguenza.
- Libero in apertura punta sul caso Ranucci e sulla "verità di Lady Lavitola", cioè l'ex compagna dell'uomo accusato e reo confesso di essere il mandante dell'azione dinamitarda contro il giornalista di Report. La donna ieri è stata a lungo ascoltata come persona informata sui fatti.
- Sceglie un focus sull'Ucraina il quotidiano Domani, con Zelensky che prova a stanare Putin e che gli propone un incontro al prossimo G20. Ma il Cremlino replica: "Venga lui a Mosca".
- Approfondimento in apertura sul piano dell'Ue per la tutela dei minori sui social: per mercoledì atteso l'annuncio. Poi spazio anche alla corsa alla Camera per dare un futuro alla legge sui caregiver.
- Titolo in alto: “La vergogna per gli altri e senza giudizio di sé è solo umanitarismo totalitario e cervelli all’ammasso. Caro Adriano, ecco il mio totale dissenso”. Al centro: “Kyiv, alleati, economia, futuro. Vincere si può. Meloni a tutto campo. Intervista”.
- Attenzione puntata sul possibile incontro tra Putin e Zelensky: il presidente ucraino aveva proposto di vedersi al G20, ma il Cremlino vuole che il faccia a faccia si tenga a Mosca. Poi spazio anche al Festival del Cinema di Venezia 2026.
- "Sindrome di Stoccolma" il titolo scelto dal giornale, con un approfondimento sulle elezioni in Svezia che si tengono oggi.