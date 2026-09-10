Anche il perimetro dei beneficiari è ancora tutto da stabilire. Il riferimento ai giovani lavoratori non è stato accompagnato da un limite anagrafico preciso e non è chiaro se l'accesso sarà condizionato anche dal reddito. Tra le possibilità ci sarebbe quindi un'agevolazione destinata a tutti i dipendenti sotto una determinata età, oppure un intervento riservato a chi è stato assunto da un certo numero di anni.