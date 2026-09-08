Manovra, ipotesi fondo pensione bebé contro inverno demografico

Oltre alla copertura finanziaria, resta da risolvere una questione altrettanto importante: chi dovrà amministrare e investire il denaro accumulato nei conti. L’Inps, infatti, non dispone oggi di una struttura pensata per effettuare direttamente investimenti sui mercati finanziari. Nonostante questo, il presidente Inps Fava e la ministra del Lavoro Marina Calderone stanno valutando un ruolo per l’Istituto nell’attuazione del progetto. Sul possibile coinvolgimento sono già interessati i fondi pensione complementari. Da una parte ci sono i fondi negoziali, nati dall’accordo tra imprese e organizzazioni sindacali, dall’altra quelli aperti, offerti soprattutto da banche e compagnie assicurative. Sul tema anche i sindacati sembrano essere d’accordo, anche se ribadiscono l’importanza della governance. La segretaria generale Cisl Daniela Fumarola ha sottolineato come affidare interamente le risorse alla gestione pubblica potrebbe creare rischi nel lungo periodo, ma neppure la soluzione opposta, cioè lasciare tutto al mercato, sarebbe sufficiente. La proposta della Cisl è puntare sui fondi negoziali, nati dalla contrattazione tra sindacati e imprese e già sottoposti alla vigilanza della Covip.