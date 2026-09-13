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Emma Bonino, aperta in Campidoglio la camera ardente. FOTO

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Il feretro è arrivato in Campidoglio ed è stato accolto dal picchetto d’onore. La camera ardente è stata aperta nella Sala della Protomoteca, alla presenza dei familiari e di esponenti politici. Numerose persone si sono messe in coda per rendere omaggio

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