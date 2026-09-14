Scuola, tutte le novità dell’anno scolastico 2026-27: ecco cosa cambia

Il 2026/2027 segna anche una svolta storica per l'istruzione tecnica e professionale, con l'avvio della riforma ordinamentale che punta a colmare il divario tra scuola e mondo del lavoro. La riforma dei tecnici si applicherà da settembre alle classi prime, per poi estendersi progressivamente negli anni successivi, potenziando le competenze Stem, le attività di laboratorio e le sinergie con le imprese, le università e gli Its Academy. In questo scenario, l'offerta formativa viene riorganizzata attorno a due grandi macro-indirizzi: economico (con gli indirizzi Amministrazione, Finanza e Marketing e Turismo, beni ambientali e culturali); Tecnologico-Ambientale (con specializzazioni come Meccanica, meccatronica ed energia, Trasporti e logistica, Elettronica ed elettrotecnica, Informatica e telecomunicazioni, Grafica e comunicazione, Chimica, materiali e biotecnologie, Sistema moda, Agraria, agroalimentare e agroindustria, e Costruzioni, ambiente e territorio). Inoltre, entra stabilmente a regime il modello della filiera tecnologico-professionale "4+2". Un percorso, questo, che consente di ottenere il diploma di scuola superiore in soli quattro anni anziché cinque, dando accesso diretto sia all'università che al lavoro, oppure offrendo la scelta di frequentare un biennio di specializzazione tecnica superiore presso un Its Academy. La riforma prevede, inoltre, la nascita di campus formativi integrati per mettere in rete scuole, ITS, università e aziende.