Scuola, rischio ansia da rientro: i consigli per affrontarla

La dottoressa Bitto, per aiutare le famiglie e gli studenti ad affrontare questa fase, ha stilato 5 consigli pratici per gestire i primi giorni di scuola. "L'obiettivo non è eliminare completamente l'ansia, ma imparare a gestirla. I rituali aiutano molto, perché rendono il cambiamento più prevedibile e aumentano la sensazione di controllo", ha precisato. E ancora: "Il messaggio più importante che ogni ragazzo dovrebbe ricevere è che non deve dimostrare tutto il primo giorno. Potrebbero esserci delle difficoltà, ma possiede delle risorse per affrontarle e non sarà da solo a fronteggiarle".