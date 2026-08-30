In un primo momento si era discussa anche la possibilità di modificare il calendario scolastico, ma poi quell’ipotesi è stata accantonata perché – ha spiegato Conti – intervenire sui giorni di lezione obbligatori "avrebbe scontentato una parte sia di genitori sia del mondo della scuola”. Così, ha aggiunto, “dopo esserci interrogati per oltre un anno abbiamo deciso di inventare una nuova soluzione”. La soluzione, come detto, è questa: nelle prime due settimane di settembre - a partire da lunedì 31 agosto e in attesa delle prima campanella del 15 settembre - le scuole saranno aperte, non con il programma didattico normale, ma con attività sportive e culturali gestita da educatori e con la partecipazione che non è obbligatoria.

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