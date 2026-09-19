Meteo, sole al Centro-Nord e precipitazioni al Sud: le previsioni

Introduzione
Migliorano le condizioni meteo al Centro-Nord, mentre l'instabilità si sposta al Sud. Nella giornata di oggi, nelle regioni centro-settentrionali si assisterà a una giornata di sole e temperature gradevoli, mentre in quelle meridionali si registreranno precipitazioni sparse e locali temporali, in particolare tra Lazio, Abruzzo e sud delle Marche, con fenomeni più attivi in Campania, Molise e nel nord della Puglia. Sul fronte termico, le temperature inizieranno a mostrare segnali di ripresa al Nord e su parte del Centro, mentre al Sud i valori resteranno stazionari. Ecco le previsioni.
Quello che devi sapere
Oggi piogge al Sud
Nel pomeriggio di oggi, 19 settembre, le regioni del Sud e parte del Centro assisteranno a un quadro di instabilità, con piogge e temporali soprattutto sulle zone montuose e interne. Le aree maggiormente coinvolte saranno il sud delle Marche, l'Abruzzo, il Molise, la Puglia e la Basilicata. I rovesci, anche localmente intensi, potranno estendersi dalle aree interne verso le pianure e in alcuni casi fino ai litorali. Qualche pioggia sparsa anche in alcuni tratti della Calabria e della Sicilia. Verso sera l'instabilità tenderà ad attenuarsi.
Sole nelle regioni del Centro-Nord
Sul resto del Centro e nelle aree del Nord, il quadro meteorologico sarà più tranquillo. Non mancheranno nubi e temporanei passaggi nuvolosi alternati a locali schiarite, ma il rischio di precipitazioni sarà comunque basso. A favorire il graduale miglioramento sarà l'avvicinamento di un'area di alta pressione che nei prossimi giorni determinerà condizioni atmosferiche più stabili su gran parte del Paese.
Domani aumentano le temperature
La giornata di domenica vedrà un generale consolidamento della stabilità atmosferica su gran parte del territorio nazionale, con un aumento delle temperature massime di 3-4°C. Valori che sul Centro-Sud potranno localmente raggiungere i 30-31°C. Fa eccezione il Sud, dove si registrerà maggiore nuvolosità associata a precipitazioni sparse su Basilicata, Calabria e Sicilia.
Più freddo da metà settimana
L'inizio della nuova settimana sarà ancora caratterizzato dall'espansione dell'anticiclone delle Azzorre verso la Penisola Iberica e la Francia, che favorirà una generale stabilità atmosferica sul nostro Paese. A partire da mercoledì 23 settembre, invece, le temperature potrebbero registrare un calo a seguito dell'afflusso di correnti più fresche di matrice nord-europea.
Le previsioni di oggi
- Nord: La giornata sarà caratterizzata da prevalenti condizioni di bel tempo, con spazi soleggiati al pomeriggio. Temperature massime in lieve aumento, sui 25-27°C.
- Centro e Sardegna: Mattinata in gran parte asciutta, con un tempo parzialmente soleggiato. Nel pomeriggio possibili precipitazioni sui rilievi e zone vicine, rare in Sardegna. Valori termici massimi compresi tra i 25 e i 28°C su gran parte delle città.
- Sud e Sicilia: La giornata sarà contraddistinta da un tempo parzialmente soleggiato con cielo nuvoloso. Nel corso del pomeriggio aumenterà l'instabilità atmosferica soprattutto su tutti i rilievi e zone vicine, meno sulle coste. Temperature massime attese tra i 26 e i 28°C su gran parte delle città.
Le previsioni di domenica 20 settembre
- Nord: Pressione è in aumento, con atmosfera più stabile. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di cielo a tratti nuvoloso. Temperature massime tra i 26 e i 28°C gradi su tutte le città, con punte di 27-28°C.
- Centro e Sardegna: Atmosfera stabile, con tempo asciutto e parzialmente soleggiato. Possibili isolati episodi di pioggia sui rilievi dell'Abruzzo. Temperature massime compresi tra i 25°C di Ancona e Campobasso e i 30°C di Firenze e Roma.
- Sud e Sicilia: Atmosfera ancora instabile, con nubi più consistenti al pomeriggio in Sicilia, Calabria e sul Pollino, dove si verificheranno precipitazioni irregolari. Valori termici massimi attesi tra i 25 e i 30°C su gran parte delle città.,
Le previsioni di lunedì 21 settembre
- Nord: Tempo maggiormente stabile, con cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutti i settori al mattino e al pomeriggio. Punte massime fino a 28°C a Milano, 29°C a Torino.
- Centro e Sardegna: L'alta pressione azzorriana si espande verso l'Italia. Di conseguenza la giornata odierna trascorrerà all'insegna di un tempo ampiamente stabile su tutte le regioni. Temperature massime fino a 30°C a Roma e Firenze, 25°C a Campobasso.
- Sud e Sicilia: L'anticiclone delle Azzorre inizia ad avanzare anche sulle regioni meridionali, ma su alcune zone resta una certa instabilità. Al mattino possibili piovaschi sulla provincia di Reggio Calabria, mentre altrove invece ci sarà ampio soleggiamento. Nel pomeriggio rovesci anche intensi sulle zone interne della Sicilia. Punte massime fino a 27°C a Palermo e Bari, 30°C a Napoli.