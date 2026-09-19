Meteo, sole al Centro-Nord e precipitazioni al Sud: le previsioni

Nel pomeriggio di oggi, 19 settembre, le regioni del Sud e parte del Centro assisteranno a un quadro di instabilità, con piogge e temporali soprattutto sulle zone montuose e interne. Le aree maggiormente coinvolte saranno il sud delle Marche, l'Abruzzo, il Molise, la Puglia e la Basilicata. I rovesci, anche localmente intensi, potranno estendersi dalle aree interne verso le pianure e in alcuni casi fino ai litorali. Qualche pioggia sparsa anche in alcuni tratti della Calabria e della Sicilia. Verso sera l'instabilità tenderà ad attenuarsi.