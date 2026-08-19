Inizio scuola, tutte le novità per l'anno scolastico 2026-2027

Sempre per i licei, le ultime Indicazioni intervengono anche sulla matematica. Per la prima volta si tratta esplicitamente il tema dell'intelligenza artificiale, affidando proprio alla matematica il compito di fornire i concetti e il linguaggio che stanno alla base dei sistemi di IA. Inoltre, in attuazione della Legge 132/2025 e dell'AI Act europeo, le nuove frontiere tecnologiche entrano nei licei come “oggetto di studio” e al tempo stesso “dispositivo metodologico”. L’obiettivo è far sì che gli studenti imparino a usare l’IA “consapevolmente, ma anche a interrogarla, a riconoscerne i limiti, a tutelarne i confini rispetto alla propria libertà intellettuale. Il pensiero matematico e il pensiero critico diventano le due leve attraverso cui la scuola presidia l'autonomia del soggetto nell'era degli algoritmi”. Al quinto anno debutta poi quello che il ministero dell’Istruzione definisce come “uno spazio strutturato di approfondimento in cui lo studente connette la matematica alla scienza, alla storia delle idee o ai propri interessi personali”.

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