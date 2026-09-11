Assicurazione sanitaria per docenti e ATA, cos’è e come fare richiesta

Introduzione

È operativo il sistema che permette a tutto il personale della scuola e del ministero dell'Istruzione e del Merito di aderire alla polizza sanitaria gratuita, un servizio di assicurazione integrativa delle spese per la salute che viene erogato da Unisalute in coassicurazione con Poste Assicura Spa e Intesa San Paolo Protezione Spa. Il dicastero di Viale Trastevere ha inviato a dirigenti scolastici, docenti, educatori, personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola e ai dipendenti del Ministero una nota che fornisce informazioni e indicazioni su come aderire.