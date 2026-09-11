Assicurazione sanitaria per docenti e ATA, cos’è e come fare richiesta

Assicurazione sanitaria integrativa per docenti e ATA, cos’è e come fare richiestaEconomia
Introduzione
È operativo il sistema che permette a tutto il personale della scuola e del ministero dell'Istruzione e del Merito di aderire alla polizza sanitaria gratuita, un servizio di assicurazione integrativa delle spese per la salute che viene erogato da Unisalute in coassicurazione con Poste Assicura Spa e Intesa San Paolo Protezione Spa. Il dicastero di Viale Trastevere ha inviato a dirigenti scolastici, docenti, educatori, personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola e ai dipendenti del Ministero una nota che fornisce informazioni e indicazioni su come aderire.
Quello che devi sapere
Chi può chiedere la polizza sanitaria gratuita
Il ministero dell'Istruzione e del Merito, nel documento relativo a tutti i dettagli sul servizio di assicurazione integrativa per le spese sanitarie, specifica che la polizza può essere richiesta da:
- Docenti/DSGA/ATA assunti a tempo indeterminato - (Esclusi i titolari sulle Province autonome di Trento e Bolzano e Regione autonoma Valle d’Aosta);
- Il personale della scuola statale con contratto di supplenza annuale o con un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche ha diritto alla copertura assicurativa - (Esclusi i supplenti sulle Province autonome di Trento e Bolzano e Regione autonoma Valle d’Aosta);
- Il personale utilizzato in qualità di docente/DSGA/ATA presso una sede scolastica statale - (Escluse le Province autonome di Trento e Bolzano e Regione autonoma Valle d’Aosta);
- I dirigenti scolastici non cessati dal servizio - (Esclusi i dirigenti scolastici di competenza delle Province autonome di Trento e Bolzano e Regione autonoma Valle d’Aosta);
- Tutto il personale amministrativo del Ministero dell’Istruzione e del Merito - (Esclusi i dipendenti/dirigenti delle Province autonome di Trento e Bolzano e Regione autonoma Valle D’Aosta e il personale in comando presso altre amministrazioni);
- I dipendenti/dirigenti di altre amministrazioni che prestano servizio in comando presso gli uffici centrali e periferici del Ministero dell’Istruzione e del Merito - (In questo ambito rientra anche l’eventuale personale delle Province autonome di Trento e Bolzano e Regione autonoma Valle d’Aosta che presta servizio in comando presso gli uffici territoriali del Ministero).
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Chi non ha diritto alla polizza
Il personale con contratti di supplenza breve non ha diritto alla copertura assicurativa.
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Ci sono limiti di età?
Per il servizio di assicurazione integrativa delle spese sanitarie è previsto un limite di età. “Il personale che ha già compiuto 71 anni alla data di decorrenza non ha diritto alla copertura assicurativa - si legge nel documento del ministero - Per gli assicurati è previsto un limite di età pari a 71 anni, qualora in servizio a quell’età. In caso di raggiungimento del limite di età in corso d’anno la copertura cesserà di avere effetto alla prima scadenza annuale utile”.
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Dove presentare la domanda
L’adesione alla polizza non è automatica. Per richiederla è necessario utilizzare l’apposita funzione presente nell’area riservata del portale istituzionale del ministero dell’Istruzione e del Merito, a cui si può accedere usando le proprie credenziali SPID/CIE/CNS.
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I passaggi per presentare la domanda
I passaggi per presentare la richiesta sono i seguenti:
- Accedere all’area riservata del portale istituzionale MIM (https://mim.gov.it), mediante le proprie credenziali;
- Nella parte centrale “Servizi in evidenza” cliccare su “Assicurazione sanitaria integrativa”.
In alternativa, il link diretto alla funzionalità di adesione è questo: https://servizi.pubblica.istruzione.it/suba-istanza-consensi-web/private/index.
I tempi per l’attivazione della polizza
“L'attivazione della copertura richiede alcuni tempi tecnici necessari per la raccolta delle adesioni, la trasmissione periodica dei nominativi a UniSalute e il relativo caricamento nei sistemi della compagnia assicurativa - spiega il ministero nella nota - Per questo motivo, si consiglia di registrarsi al portale UniSalute o di utilizzare l'app dedicata non prima di 20 giorni dalla data di adesione, così da consentire il completamento delle procedure di attivazione”.
A chi rivolgersi per informazioni e dubbi
Tutti i dettagli che riguardano le garanzie e l’uso della polizza si possono trovare nella Guida al Piano Sanitario. Inoltre, dopo aver aderito, le informazioni relative a copertura assicurativa, prestazioni, rimborsi, gestione della polizza o utilizzo dei servizi assicurativi sono disponibili sui canali di consultazione rapidi, accessibili 24 ore su 24 in autonomia, tramite l’Area Riservata del sito UniSalute e l’app UniSalute, scaricabile gratuitamente da App Store e Play Store, previa registrazione. Inoltre, sarà attivo un Call Center UniSalute contattabile tramite numero verde, indicato nella Guida al Piano Sanitario: il numero verde sarà attivo dal 30 settembre 2026.
Invece, per domande che riguardano gli aventi diritto, l'adesione all'iniziativa, la trasmissione dei dati o altre tematiche di competenza del ministero dell'Istruzione e del Merito, è possibile scrivere alla casella di posta elettronica dedicata: polizzasanitaria@istruzione.it.
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