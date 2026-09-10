Introduzione

Settembre è arrivato e con l’inizio dell’anno scolastico si torna a parlare di “dress code” e di come presentarsi tra i banchi di scuola. Come ogni anno, occorre ricordare che in Italia non esiste un codice di abbigliamento obbligatorio per chi studia - a parte le normative legate a pudore, atti osceni, pubblica decenza. Ma gli istituti scolastici possono disporre circolari e regolamenti propri per regolamentare il vestiario in classe. Molte delle misure adottate dai presidi sono dettate dalla necessità di insegnare a studenti e studentesse il rispetto del contesto e del pudore. Alcune disposizioni, però, hanno fatto discutere (come il divieto di entrare a scuola con le unghie ricostruite o con i piercing in vista). Mentre i primi istituti scolastici riaprono le porte, si cerca il modo di bilanciare regole di buon senso e rispetto della libertà di espressione.