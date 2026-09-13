Precari, stipendi, aule al caldo: la scuola riparte così

Si torna in aula, ma la scuola italiana è davvero pronta a ripartire? Il precariato dilaga, quando il lavoro c'è è pagato troppo poco e l'estate italiana più calda dal 1950 ha fatto nuovamente luce su un'edilizia scolastica inadatta ad accogliere studenti, docenti e personale scolastico sotto le temperature ancora roventi di settembre. “Basta interventi 'congiunturali' - ha detto Gianna Fracassi della FLC CGIL a Sky Tg24 Insider - servono investimenti e misure di lungo periodo”