Spari in centro a Roma, ferita donna in zona Vaticano

Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne, passate in questo tratto di strada distante circa 300 metri dalle mura Vaticane, sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra "solo a persone di sesso femminile"

Paura nel primo pomeriggio di oggi in via della Giuliana, quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile, dal materiale ancora da definire (forse plastica dura o ceramica), sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa mentre transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri avvertiti dalla stessa vittima, che - stante l'indisponibilità di un'ambulanza - ha raggiunto, via taxi, il pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito dove è tutt'ora in attesa che le venga estratto il proiettile conficcatosi all'altezza del tricipite del braccio sinistro.

Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne, passate in questo tratto di strada distante circa 300 metri dalle mura Vaticane, sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra. "L'autore degli spari - ha detto una testimone - vuole colpire solo persone di sesso femminile. Ed è solo per un caso fortuito se nessuna è stata centrata, fino allo sfortunato episodio di oggi".