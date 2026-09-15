Addio a Emma Bonino, oggi i funerali di Stato laici in Campidoglio

Alle 12.30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale morta a 78 anni. Alla cerimonia saranno presenti anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Domenica e lunedì in tanti le hanno reso omaggio alla camera ardente e alla veglia civile organizzata da +Europa