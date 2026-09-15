Addio a Emma Bonino, oggi i funerali di Stato laici in Campidoglio

Alle 12.30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale morta a 78 anni. Alla cerimonia saranno presenti anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Domenica e lunedì in tanti le hanno reso omaggio alla camera ardente e alla veglia civile organizzata da +Europa
- Oggi alle 12.30 nella sala della Protomoteca in Campidoglio saranno celebrati i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, storica leader radicale morta venerdì all’età di 78 anni. Alla cerimonia saranno presenti anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del consiglio Giorgia Meloni.
- Domenica e lunedì sono stati numerosi i cittadini, gli esponenti politici e i rappresentanti delle istituzioni che hanno reso omaggio a Emma Bonino alla camera ardente allestita nella Sala della Protomoteca. Tra i presenti anche i ministri degli Esteri e della Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto. Il feretro di Bonino era avvolto nella bandiera dell’Unione europea.
- Ieri sera in piazza del Campidoglio si è svolta la veglia civile organizzata da +Europa per ricordare Emma Bonino. Sul palco allestito nella piazza si sono alternati ricordi e testimonianze dedicati alla leader radicale.
- Tra gli interventi anche quello della segretaria del Pd Elly Schlein. "Ho conosciuto Emma quando ero ancora un'attivista e facevamo battaglie sulle condizioni delle carceri e sui migranti”, ha ricordato. “Ci ha spronato a fare anche quelle battaglie su cui i commentatori direbbero che non si prendono i voti... ma Emma ci ha insegnato che sono battaglie giuste su cui si misura la qualità della democrazia perchè la democrazia non si misura sulla qualità di chi sta meglio”.
- La leader dem ha poi ricordato l'impegno della radicale scomparsa anche per le donne sottolineando che "da leader donna in mezzo a molti leader uomini, io ho un debito ancora più forte verso Emma, perché se in questo paese le donne sono un po' più libere è anche grazie a lei".