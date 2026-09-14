Dalle 10 riapre a Roma la camera ardente per Emma Bonino, a cui ieri hanno reso omaggio già centinaia di persone. Prevista per oggi alle 19 in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale, dove sono attesi diversi esponenti politici e della società civile. Domani, 15 settembre, si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica

Prosegue in Campidoglio a Roma la camera ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. In molti hanno adagiato mazzi di fiori accanto alla bara, circondata da tre grandi corone floreali della presidenza del Senato, della presidenza della Camera e di Palazzo Chigi, oltre a quella di Radio radicale. Per la giornata di oggi, è prevista alle 19 in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale, dove sono attesi diversi esponenti politici e della società civile. Domani, 15 settembre, si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica.