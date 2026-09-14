Dalle 10 riapre a Roma la camera ardente per Emma Bonino, a cui ieri hanno reso omaggio già centinaia di persone. Prevista per oggi alle 19 in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale, dove sono attesi diversi esponenti politici e della società civile. Domani, 15 settembre, si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica
Prosegue in Campidoglio a Roma la camera ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. In molti hanno adagiato mazzi di fiori accanto alla bara, circondata da tre grandi corone floreali della presidenza del Senato, della presidenza della Camera e di Palazzo Chigi, oltre a quella di Radio radicale. Per la giornata di oggi, è prevista alle 19 in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale, dove sono attesi diversi esponenti politici e della società civile. Domani, 15 settembre, si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica.
La camera ardente in Campidoglio
Allestita nella Sala della Promoteca, la camera ardente dell'ex ministra ed ex commissaria europea resta aperta oggi dalle 10 alle 19. Accanto al feretro in Campidoglio è stata adagiata una bandiera dell'Unione Europea, mentre ai lati si accumulano di ora in ora mazzi di fiori lasciati da tanti cittadini. Dopo l'omaggio davanti al feretro, in tanti hanno scritto un ricordo sul libro delle condoglianze. Ad accogliere la salma in Campidoglio Riccardo Magi, Benedetto Della Vedova e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, oltre ai parenti dell'ex ministra ed ex commissaria europea.
La veglia civica
Alla veglia civica di oggi parteciperanno il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, e la tesoriera nonché stretta collaboratrice di Bonino, Carla Taibi, insieme alla segretaria del Pd Elly Schlein. Attesi anche Angelo Bonelli, Francesco Rutelli, Luigi Manconi, Enzo Maraio, Concita De Gregorio, Cécile Kyenge, Kasia Smutniak, Francesca Fagnani, Serena Bortone, Bruno Tabacci, Roberto Giachetti e tanti altri. Corposa la rappresentanza dell'universo radicale, vecchie e nuove guardie: da Antonella Soldo a Benedetto della Vedova, da Sergio D'Elia a Filippo Blengino fino a Matteo Hallissey.
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Il feretro è arrivato in Campidoglio ed è stato accolto dal picchetto d’onore. La camera ardente è stata aperta nella Sala della Protomoteca, alla presenza dei familiari e di esponenti politici. Numerose persone si sono messe in coda per rendere omaggio