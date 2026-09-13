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Incidente nel Palermitano, moto esce di strada: morta una donna di 50 anni

Cronaca
©Ansa

Nadia Di Matteo ha perso la vita tra Piana degli Albanesi e Giuseppe Jato, sulla strada che collega i due paesi. La donna era sposata ed era madre di due figli

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Una donna di 50 anni, Nadia Di Matteo ha perso la vita in un incidente stradale a Palermo, dopo essere uscita di strada con la motocicletta che conduceva sulla strada provinciale 34, tra Piana degli Albanesi e San Giuseppe Jato. Si tratta della strada di collegamento fra i due paesi e la statale 624 Palermo-Sciacca: nella zona molte altre vie di comunicazione erano bloccate a causa del contemporaneo svolgimento di una gara automobilistica nel vicino paese di Altofonte (Palermo). Di Matteo era sposata e madre di due figli.

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