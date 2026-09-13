Il delitto si è consumato a Villatora, nel comune di Saonara. L'uomo si trovava da solo in casa con la donna, che veniva accudita da lui e dalla figlia

Avrebbe soffocato l'anziana suocera che viveva con lui con un sacchetto sul capo dopo che questa aveva espresso necessità di carattere sanitario. È quanto emerge dalle prime ricostruzioni sull'omicidio avvenuto nel Padovano, a Villatora nel comune di Saonara. Il genero della vittima, un uomo di settant'anni avrebbe ucciso la donna che viveva con lui e la figlia: il delitto sarebbe avvenuto mentre l'uomo si trovava in casa solo con la suocera.

L'anziana di 97 anni aveva diverse patologie, per questo la figlia l'accudiva in casa insieme al marito. Secondo quanto emerge dalle prime informazioni, l'uomo l'avrebbe soffocata dopo che lei aveva manifestato un'esigenza di tipo sanitario. Sul posto i carabinieri e il pm Marco Brusegan mentre sono in corso le operazioni per l'arresto del settantenne, che verrà portato in carcere.