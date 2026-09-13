Morte avvelenate, prof amica di Gianni Di Vita sentita per quasi 4 ore

Un fine settimana di lavoro senza sosta negli uffici della Questura di Campobasso sul caso Pietracatella. La professoressa è stata interrogata come persona informata dei fatti stamattina, ma non è stata l'unica. Ieri pomeriggio infatti sempre dalla Squadra Mobile è stata sentita a lungo una cugina dell'ex sindaco

Un fine settimana di lavoro senza sosta negli uffici della Questura di Campobasso sul caso Pietracatella . Questa mattina negli uffici della Squadra Mobile è tornata di nuovo la professoressa di matematica, amica di Gianni Di Vita. La donna è arrivata in via Tiberio intorno alle 8 ed è uscita 4 ore più tardi, intorno a mezzogiorno. È stata riconvocata a un mese di distanza dalle precedenti deposizioni. Era infatti già stata sentita nelle ore di Ferragosto e poi ancora una settimana dopo, il 20 agosto, quando ci fu anche il confronto con Gianni Di Vita.

Sentita a lungo dagli inquirenti anche la cugina di Gianni

Ieri pomeriggio sempre dalla Squadra Mobile è stata sentita a lungo una cugina dell'ex sindaco mentre venerdì mattina era tornata in questura per tre ore anche Laura Di Vita, anche lei cugina di Gianni, padre e marito di Sara e Antonella, avvelenate a dicembre con la ricina. A quanto pare questo nuovo giro di deposizioni è legato anche a versioni contrastanti fornite da alcuni testimoni su questioni attenzionate dagli investigatori. Il lavoro non è finito: altre convocazioni sono attese nella settimana che sta per cominciare.