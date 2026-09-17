La scelta del governo Meloni di togliere, per il 2027 e solamente per auto medio-piccole e per le moto, il bollo, la strage di bambini a Gaza dopo il crollo di un palazzo e poi, ancora, la scelta della Fed di alzare i tassi, il discorso all'Unione di von der Leyen e l'allarme dell'Fbi su possibili omicidi pianificati da Mosca in Europa e Usa. Mentre, per lo sport, i risultati di Europa League e la serie A. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi
- La mossa del governo Meloni in apertura: "Auto piccole e medie, via il bollo". Esentate le vetture fino a 80 kilowatt di potenza e le moto. Giorgetti: "Decisione sofferta, diventerà strutturale". Le opposizioni: "Manovra elettorale". Usa: "La Fed alza i tassi di 25 punti. Ira di Trump". Intervista a Salvini: "Pontida, niente polemiche. Collaborare con Mosca". Europa, Von der Leyen: "Il Canada membro associato dell'Ue". Gaza, crolla palazzo: "Oltre 20 le vittime, strage di bambini". Milano: "Rabbino aggredito alla fermato dell'autobus".
- La scelta del governo in primo piano: "Bollo, il regalo di Meloni". Dal 2027 "addio alla tassa per le auto medie e piccole e per tutte le moto". Il governo "coprirà con i fondi del Pnrr il mancato introito per le Regioni". Gaza: "Strage di bambini nel palazzo degli sfollati". Von der Leyen, l'allarme: "Ultranazionalisti e russi vogliono frantumare l'Ue". L'intervista a Rushdie: "Trump è una minaccia come i fascismi". L'Fbi: "Mosca pianifica omicidi mirati in Europa e Usa".
- "Auto e moto, stop al bollo", titola in apertura il quotidiano torinese. Per un anno niente imposta sulle vetture medio-piccole: "Poi la misura diventerà strutturale". Meloni: "Aboliamo la tassa più odiata". Gaza: "Crolla un palazzo, strage di bambini". Roggero: "Io impulsivo, ogni vita va rispettata". Violenza sulle donne, Istat: "Tre milioni di vittime prima di compiere i 16 anni". Il discorso all'Unione di Von der Leyen: "La super Ue con il Canada". Allarme dell'Fbi: "Mosca pianifica omicidi in Europa e America".
- La mossa della premier Meloni in apertura: "Auto medio-piccole e moto, via il bollo". Una sola "esenzione a famiglia, riguarderà 14.5 milioni di veicoli. Costo 2,3 miliardi". Le opposizioni: "Spudorata manovra elettorale". Usa: "Dopo tre anni + 0,25%. La Fed rialza i tassi". Le parole di Crosetto: "Un patto tra partiti contro le interferenze estere". Roma, preso il cecchino: "Ho sparato alle donne solo per divertimento". la Rai contro Ranucci: "Violate norme interne". Calcio: "Roma-Inter, febbre Olimpico".
- In primo piano l'Europa League: "Il Milan non c'è". Debutto "tra i fischi, il Benfica passa (0-2)". Oggi alle 21 va in campo la Juventus: "E' l'ora di ripartire". Serie A, in programma la sfida scudetto: "Roma batte Inter, mercato più ricco". Negli ultimi due anni dall'arrivo di Gasperini e Chivu, "i giallorossi hanno investito 211 milioni contro 186". F1, varato il calendario per la stagione 2027 "con più Sprint. Anche a Monza e Monaco".
- Ancora il Milan in primo piano con "l'esordio shock" in Europa League: "Tempesta d'Amorim". Rossoneri "affondati e fischiati. Il Benfica ha un'altra marcia". Serie A, tutto pronto per la super sfida tra giallorossi ed Inter: "La Roma gioca d'anticipo". Juventus, le parole di Spalletti: "Conte? La pressione è medicina". Il Bologna esonera Tedesco: "Palladino cambia faccia" ai rossoblù. Napoli: "De Bruyne va a 200, ha stregato Allegri".
- Focus sull'Europa League in apertura: "Povero Diavolo". Debutto "flop" per il Milan, "erroracci e confusione, Ramos invisibile": a San Siro vince il Benfica 2-0. Stasera in campo i bianconeri, Spalletti replica a Carnevali: "Juve, vedrai che miglioro". Torino, il caso portiere: "Ruggine e chili in più, Perri deve correre". Intervista a Rizzitelli verso Roma-Inter: "Malen meglio di Lautaro, ora". F1: "Anche Monza e Montecarlo avranno la Sprint".
- In apertura focus sullo stop al bollo auto voluto dal governo Meloni: "Giorgia La Qualunque". Si parla di "mancetta elettorale": "Quando lo propose il M5S evocò Cetto". Politica, la vendetta: "Grillo sogna il partito con Ia, giovani e Musk: i no degli ex". Gaza: "Crolla palazzo, 21 morti, 50 bimbi dispersi". Von der Leyen "disperata": "Per salvare la Ue annette il Canada". Riciclaggio a Kiev: "Ko pure Budanov, il vice di Zelensky".
- "Bollo ciao", è il titolo in primo piano. Il governo abolisce "una delle tasse più odiate". Meloni: "La misura riguarda il 70% delle autovetture". Milano, aggressione choc: "Rabbino pestato da tre arabi". Focus sul discorso di Von der Leyen: "Quello che non torna nell'Europa di Ursula". L'editoriale: "Evviva l'insurrezione liberale".
- "Boom! Via il bollo", è il titolo d'apertura. Dal 2027 "niente tassa per auto di piccola e media potenza (fino a 80Kw) e per tutti i motocicli". L'inchiesta: "Rete di medici salva-migranti. Certificati falsi per evitare agli stranieri di andare nei Cpr". Caso Report: "La foto di Ranucci che smonta la sua versione". Giustizia: "Così il Csm ha disinnescato i test attitudinali". Calcio: "Niente maglia pro Ceuta, Mbappè idolo dei compagni". Ue: "La ricetta Ursula è un regalo al gigante cinese".
- Focus sul petrolio in apertura: "Prezzo reale oltre 150 dollari". Usa: "la Fed rialza i tassi e promette di farlo ancora". La Casa Bianca: "Scelta infelice". Consiglio dei ministri: "Via il bollo 2027 per auto e moto. Risparmi massimi a 240 euro". Emergenza plastica, allarme delle imprese: "A rischio la raccolta". Ue, Von der Leyen apre al Canada: "Sarà membro associato". Gaza, crolla un palazzo: "Almeno 21 morti, 50 bimbi sotto le macerie".
- L'Ue tra i temi in prima pagina: "Sberle all'Europa degli europeisti a metà". L'offerta del Canada "conquista lo stato dell'Unione e apre i lavori per diventare primo membro associato". Medio Oriente: "Se Hamas promuove 'Naza'". Politica: "Il piano B di Meloni". Via "il bollo sulla prima auto": il governo si avvia alle elezioni "con un'idea berlusconiana". Usa: "Urne avvelenate". I vescovi americani "attaccano la retorica Maga".
- "Guardia medica", è il titolo in primo piano. Il focus è sui migranti che "nei Cpr si ammalano, compiono atti di autolesionismo e muoiono". E molti medici sostengono che "quei centri sono incompatibili con la salute e lo fanno a viso aperto". Per questo "una procura li indaga". Governo: "Sconto elettorale alle auto inquinanti". Medio Oriente: "Crolla un palazzo, a Gaza è strage". Bruxelles: "L'Europa in stile Nato resta senza risposte".