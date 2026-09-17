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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 settembre: la rassegna stampa

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La scelta del governo Meloni di togliere, per il 2027 e solamente per auto medio-piccole e per le moto, il bollo, la strage di bambini a Gaza dopo il crollo di un palazzo e poi, ancora, la scelta della Fed di alzare i tassi, il discorso all'Unione di von der Leyen e l'allarme dell'Fbi su possibili omicidi pianificati da Mosca in Europa e Usa. Mentre, per lo sport, i risultati di Europa League e la serie A. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi

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