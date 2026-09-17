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Pedopornografia, operazione Fly trap: 17 arresti

Cronaca

La Polizia di Stato, nell’ambito di una attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ha smantellato una organizzazione criminale transnazionale

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La polizia, nell'ambito di una attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della procura di Roma, ha smantellato una organizzazione criminale transnazionale. Sono 17 i componenti di un gruppo dedito alla diffusione online di materiale pedopornografico arrestati nell'ambito dell'operazione Fly trap. 

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