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Incidente sulla Pontina, 7 feriti e traffico in tilt in direzione Roma

Cronaca

Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Stradale. Ripristinata la viabilità dopo che il traffico era andato in tilt verso la Capitale, restano le chiusure delle corsie di sorpasso

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Ci sarebbe un salto di carreggiata, ma la dinamica è ancora da accertare, tra la direzione sud e nord all'origine dell'incidente avvenuto questa mattina sulla statale 148 Pontina, nel tratto compreso tra Castel Romano e Pontina Vecchia. Cinque i veicoli coinvolti in entrambi i sensi di marcia, sette i feriti, nessuno in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Stradale. Ripristinata la viabilità dopo che il traffico era andato in tilt in direzione Roma, restano le chiusure delle corsie di sorpasso. 

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