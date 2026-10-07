Incidente sulla Pontina, 7 feriti e traffico in tilt in direzione Roma

Ci sarebbe un salto di carreggiata, ma la dinamica è ancora da accertare, tra la direzione sud e nord all'origine dell'incidente avvenuto questa mattina sulla statale 148 Pontina, nel tratto compreso tra Castel Romano e Pontina Vecchia. Cinque i veicoli coinvolti in entrambi i sensi di marcia, sette i feriti, nessuno in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Stradale. Ripristinata la viabilità dopo che il traffico era andato in tilt in direzione Roma, restano le chiusure delle corsie di sorpasso.