Incidente sulla Pontina, 7 feriti e traffico in tilt in direzione Roma

Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Stradale. Ripristinata la viabilità dopo che il traffico era andato in tilt verso la Capitale, restano le chiusure delle corsie di sorpasso
Ci sarebbe un salto di carreggiata, ma la dinamica è ancora da accertare, tra la direzione sud e nord all'origine dell'incidente avvenuto questa mattina sulla statale 148 Pontina, nel tratto compreso tra Castel Romano e Pontina Vecchia. Cinque i veicoli coinvolti in entrambi i sensi di marcia, sette i feriti, nessuno in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Stradale. Ripristinata la viabilità dopo che il traffico era andato in tilt in direzione Roma, restano le chiusure delle corsie di sorpasso.