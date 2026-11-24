Le indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi tornano a concentrarsi sulle telefonate anonime ricevute dalla famiglia nel 1983. Il Ris avrebbe isolato la voce di un uomo mai emerso prima. Gli accertamenti avrebbero individuato elementi convergenti su un profilo preciso ma la sua identità resta ancora da accertare ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un nuovo telefonista entra nel caso Orlandi. A più di 43 anni dalla scomparsa di Emanuela, la cittadina vaticana quindicenne, emerge un'altra persona che avrebbe contattato la famiglia pochi giorni dopo il 22 giugno del 1983, quando la ragazza sparì nel nulla mentre rientrava da una lezione alla scuola di musica di piazza Sant'Apollinare, nel centro di Roma. I carabinieri del Ris sarebbero riusciti a isolare la voce e ora si sta stringendo il cerchio per risalire alla sua identità, al momento ancora ignota. Gli ultimi sviluppi fanno tornare il focus investigativo sulle chiamate anonime arrivate alla famiglia in quei primi momenti. Gli accertamenti tecnici indirizzano gli inquirenti su un uomo, mai emerso prima, la cui identità resta al momento ancora sconosciuta.

Un unico contatto con casa Orlandi In particolare, il telefonista avrebbe contattato casa Orlandi un'unica volta dicendo di avere notizie sulla ragazza. Le analisi del Reparto Investigazioni Scientifiche dei carabinieri hanno consegnato agli inquirenti quelli che vengono definiti "significativi elementi convergenti" su un profilo preciso. Per questo le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura, proseguono a ritmo serrato per raccogliere altri elementi per risalire alla sua identità, verificare con precisione l'effettivo coinvolgimento e i suoi eventuali rapporti con le altre figure emerse nei vari filoni investigativi. Leggi anche Caso Orlandi, nuovi sviluppi su telefonata post scomparsa

La fiducia della famiglia e della Commissione "Abbiamo fiducia nell'operato della Procura. È evidente che non stanno lasciando niente di intentato", commenta l'avvocata della famiglia Orlandi, Laura Sgrò. Mentre il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta presieduta da Fabio Roscani parla di "importanti sviluppi" di cui si "prende atto con attenzione". "Rispettiamo pienamente il serio e rilevante lavoro della Procura di Roma e dei carabinieri, che ovviamente non commento nel merito essendoci delle indagini in corso", sottolinea Roscani, aggiungendo che la Commissione "sta proseguendo dettagliatamente il proprio lavoro, durante il quale ha strutturato con la Procura una proficua e leale collaborazione istituzionale per arrivare alla verità su questa dolorosa vicenda". Leggi anche Scomparsa Emanuela Orlandi, c'è una terza persona indagata