Le indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi tornano a concentrarsi sulle telefonate anonime ricevute dalla famiglia nel 1983. Il Ris avrebbe isolato la voce di un uomo mai emerso prima. Gli accertamenti avrebbero individuato elementi convergenti su un profilo preciso ma la sua identità resta ancora da accertare
Un nuovo telefonista entra nel caso Orlandi. A più di 43 anni dalla scomparsa di Emanuela, la cittadina vaticana quindicenne, emerge un'altra persona che avrebbe contattato la famiglia pochi giorni dopo il 22 giugno del 1983, quando la ragazza sparì nel nulla mentre rientrava da una lezione alla scuola di musica di piazza Sant'Apollinare, nel centro di Roma. I carabinieri del Ris sarebbero riusciti a isolare la voce e ora si sta stringendo il cerchio per risalire alla sua identità, al momento ancora ignota. Gli ultimi sviluppi fanno tornare il focus investigativo sulle chiamate anonime arrivate alla famiglia in quei primi momenti. Gli accertamenti tecnici indirizzano gli inquirenti su un uomo, mai emerso prima, la cui identità resta al momento ancora sconosciuta.
Un unico contatto con casa Orlandi
In particolare, il telefonista avrebbe contattato casa Orlandi un'unica volta dicendo di avere notizie sulla ragazza. Le analisi del Reparto Investigazioni Scientifiche dei carabinieri hanno consegnato agli inquirenti quelli che vengono definiti "significativi elementi convergenti" su un profilo preciso. Per questo le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura, proseguono a ritmo serrato per raccogliere altri elementi per risalire alla sua identità, verificare con precisione l'effettivo coinvolgimento e i suoi eventuali rapporti con le altre figure emerse nei vari filoni investigativi.
Leggi anche
Caso Orlandi, nuovi sviluppi su telefonata post scomparsa
La fiducia della famiglia e della Commissione
"Abbiamo fiducia nell'operato della Procura. È evidente che non stanno lasciando niente di intentato", commenta l'avvocata della famiglia Orlandi, Laura Sgrò. Mentre il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta presieduta da Fabio Roscani parla di "importanti sviluppi" di cui si "prende atto con attenzione". "Rispettiamo pienamente il serio e rilevante lavoro della Procura di Roma e dei carabinieri, che ovviamente non commento nel merito essendoci delle indagini in corso", sottolinea Roscani, aggiungendo che la Commissione "sta proseguendo dettagliatamente il proprio lavoro, durante il quale ha strutturato con la Procura una proficua e leale collaborazione istituzionale per arrivare alla verità su questa dolorosa vicenda".
Leggi anche
Scomparsa Emanuela Orlandi, c'è una terza persona indagata
Le telefonate anonime del 1983
La nuova pista riaccende, dunque, i riflettori sulle telefonate anonime arrivate alla famiglia in quel lontano giugno del 1983. Nei giorni successivi alla scomparsa di Emanuela la città era tappezzata di manifesti di ricerca della ragazza e nella vicenda entrarono vari 'telefonisti', tra cui il cosiddetto 'amerikano', mitomani e depistatori. Persone che sostenevano di averla incontrata quel pomeriggio nelle vie del centro storico. Tra i primi a comporre il numero di casa Orlandi un giovane che disse di chiamarsi Pierluigi, raccontando di aver visto la ragazza che aveva con sé il flauto, e un uomo che si presentò come Mario che parlava con un marcato accento romano. Allo zio di Emanuela che rispose al telefono quell'uomo al di là della cornetta raccontò di aver incontrato, poco dopo la scomparsa della quindicenne, due ragazze. Una gli avrebbe detto di chiamarsi Barbarella e di essersi allontanata volontariamente da casa, guadagnandosi da vivere vendendo cosmetici e bigiotteria. Mario aggiunse nella telefonata di aver riconosciuto in Barbarella lo stesso volto che appariva nei manifesti. Alla lista si aggiunge ora un altro presunto telefonista che potrebbe dare nuovo impulso alle indagini per risolvere un mistero che va avanti da quasi mezzo secolo.