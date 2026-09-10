A rivelarlo è stato Gianluigi Nuzzi, conduttore di "Dentro la notizia". "Nei laboratori del Ris dei Carabinieri di Tor di Quinto a Roma si stanno aprendo dei pacchi, in uno dei quali è stato rinvenuto un flauto, che sarà sottoposto ad analisi genetiche”, ha precisato

I Ris di Roma sarebbero impegnati nell'analisi di un flauto forse appartenuto a Emanuela Orlandi, scomparsa a Roma il 22 giugno del 1983. A rivelarlo è stato Gianluigi Nuzzi, conduttore di "Dentro la notizia", in un video pubblicato sui profili social della trasmissione. "Sulla scomparsa di Emanuela Orlandi c'è un nuovo colpo di scena: nei laboratori del Ris dei carabinieri di Tor di Quinto a Roma si stanno aprendo dei pacchi, in uno dei quali è stato rinvenuto un flauto, che sarà sottoposto ad analisi genetiche”, ha precisato il giornalista. “In queste ore i consulenti e i genetisti stanno verificando un flauto nel laboratorio dei Ris. Bisogna capire se è quello che era già stato indicato da Accetti o se si tratta di un nuovo flauto", ha ribadito Nuzzi.