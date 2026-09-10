Salvatore Giannotta è mancato improvvisamente a pochi mesi di distanza dalla compagna Nadia Santon, deceduta lo scorso luglio dopo una lunga malattia. I due stavano insieme da 19 anni e avevano una bambina di 10 anni

Un uomo di, 39 anni, Salvatore Giannotta, residente a Villadose da Camposampiero (Padova) è mancato improvvisamente a pochi mesi di distanza dalla compagna Nadia Santon, deceduta lo scorso luglio dopo una lunga malattia. Lo riportano i giornali locali. I due stavano insieme da 19 anni e avevano una bambina di 10 anni. Lei originaria di Camposampiero, nel Padovano, lui siciliano, si erano trasferiti insieme a Villadose una decina di anni fa.

L'intervista di Salvatore per ricordare Nadia

Il Gazzettino, ricorda come il 39enne, dopo la morte della compagna, avesse rilasciato una lunga intervista per raccontare i tanti aspetti della loro vita insieme, lontani dalle loro famiglie di origine, e la drammatica morte di lei. "Domenica mattina Nadia aveva stirato le mie camicie perché non voleva andassi in giro in disordine, poi dopo pranzo aveva sistemato dei bicchieri e delle altre cose - aveva raccontato Salvatore - era molto premurosa nelle faccende domestiche. Poi mi ha detto che si sarebbe riposata nella poltrona, ma non è riuscita ad arrivare in tempo ed è collassata tra le mie braccia. Io e mia mamma ci siamo precipitati da lei, abbiamo tentato di rianimarla in attesa dei sanitari, ma al loro arrivo non c’era più nulla da fare", il suo drammatico racconto. Il funerale è stato celebrato ieri nella chiesa parrocchiale di San Leonardo Abate.