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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 settembre: la rassegna stampa

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I conflitti in Ucraina e Medio Oriente protagonisti delle aperture dei giornali in edicola. In primo piano, il volo del presidente ucraino Zelensky sfiorato da un drone al decollo in Moldavia e la battaglia vale tra Usa e Iran a Hormuz. Il cancelliere tedesco Merz cancella la telefonata con Trump che aveva esultato per il successo di Afd. Spazio alle manovre sulla nuova legge elettorale e ai funerali di Lorena Isceri. Sugli sportivi, la sconfitta del Napoli in Champions contro l'Arsenal: oggi tocca a Roma e Como

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