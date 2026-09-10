I conflitti in Ucraina e Medio Oriente protagonisti delle aperture dei giornali in edicola. In primo piano, il volo del presidente ucraino Zelensky sfiorato da un drone al decollo in Moldavia e la battaglia vale tra Usa e Iran a Hormuz. Il cancelliere tedesco Merz cancella la telefonata con Trump che aveva esultato per il successo di Afd. Spazio alle manovre sulla nuova legge elettorale e ai funerali di Lorena Isceri. Sugli sportivi, la sconfitta del Napoli in Champions contro l'Arsenal: oggi tocca a Roma e Como
- Sono i conflitti in Ucraina e Medio Oriente a tenere banco sulle aperture dei principali qutidiani in edicola. Sul Corriere della Sera si parla di 'guerra in mare' tra Usa e Iran, con la battaglia navale che ha visto colpite cinque petroliere di Teheran e due navi americane a Hormuz. Legge elettorale, Fdi apre alla proposta del Pd sulle preferenze ma Forza Italia non ci sta: salta tutto. Fotonotizia per i funerali di Lorena Isceri. La mamma: "Amore non è possesso, attenti alle vostre figlie"
- 'Attentato a Zelensky' titola, invece, a tutta pagina La Repubblica, con riferimento all'episodio che ha visto l'aereo del presidente ucraino, decollato dalla Moldavia e diretto a Oslo, sfioranto da un drone. La Casa Bianca al lavoro per un trilaterale con Putin e e Xi. Trump cavalca l'onda nera in Germania, dove i vescovi scomunicano Afd. Anche qui, di spalla spazio alle ultime novità in materia di legge elettorale
- Anche sulla Stampa in primo piano il rischio corso dal volo a bordo del quale viaggiava il presidente ucraino. Fonti di Kiev: nessun pericolo per lui. Trump: "Putin vuole un accordo". Il cancelliere tedesco Merz cancella la telefonata col presidente Usa che aveva esultato per la vittoria di Afd in Sassonia. Anche qui fototizia per i funerali di Lorena Isceri, morta dopo essere stata gettata dal cavalcavia sull'A1 dall'ex fidanzato: "L'amore non è possesso"
- Sul Messaggero spazio al greggio che vola oltre i 100 dollari dopo gli ultimi raid sulle petroliere: fiammata del gas in Europa che supera gli 80 euro. In primo piano anche il 25esimo anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle che a New York uccise 2.977 persone. Via libera del boss Senese dietro il delitto Diabolik, arrestate sette persone
- C'è la sconfitta del Napoli all'esordio in Champions League contro l'Arsenal sulla prima della Gazzetta dello Sport. Al Maradona decisivi i cambi e Odegaard, Allegri alla terza sconfitta consecutiva. L'Inter si blinda dopo i troppi gol presi: dentro Stones, ma Martinez in porta non è in discussione
- Dopo Inter e Napoli, entrambe sconfitte, tocca a Roma e Como esordire oggi in Champions League. 'Nelle vostre mani' è il titolo scelto dal Corriere dello Sport per i ragazzi di Gasperini e Fabregas. Si comincia con i giallorossi, in campo a Istanbul col Fenerbahche, mentre la prima assoluta del Como sarà in serata col Lipsia