La perturbazione di origine atlantica che sta interessando l'Italia si sposterà gradualmente verso est e determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche anche sulle regioni centrali, che saranno interessate da temporali con raffiche di vento di forte intensità. Già dal primo mattino di oggi giovedì 10 settembre, secondo l'avviso della protezione civile, previste precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere di rovescio e temporale, su Marche, Umbria e Lazio. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica.

