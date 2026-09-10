Introduzione
Oggi, giovedì 10 settembre, un'ondata di maltempo investirà l'Italia, soprattutto al Centro-Nord: la Protezione civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico per varie zone di quattro regioni, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Allerta gialla invece per 12 regioni: altre zone di queste ultime quattro più Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Lazio e Umbria
Quello che devi sapere
L'avviso della protezione civile
La perturbazione di origine atlantica che sta interessando l'Italia si sposterà gradualmente verso est e determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche anche sulle regioni centrali, che saranno interessate da temporali con raffiche di vento di forte intensità. Già dal primo mattino di oggi giovedì 10 settembre, secondo l'avviso della protezione civile, previste precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere di rovescio e temporale, su Marche, Umbria e Lazio. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica.
L'allerta arancione
Per la giornata di oggi allerta arancione sull'intero territorio della Toscana e su ampi settori di Veneto, Emilia-Romagna e Marche.
L'allerta gialla
Allerta gialla sull'intero territorio di Trentino-Alto Adige, Umbria e Lazio e su settori di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Marche e Sardegna.
L'allerta arancione (moderata criticità) per rischio temporali
Emilia Romagna: Costa romagnola, Alta collina romagnola, Costa ferrarese, Pianura bolognese, Pianura ferrarese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna romagnola, Collina bolognese, Montagna bolognese
Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-3
Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia
Veneto: Pianura centro meridionale e Bassa padovana
- Bacini Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Colli Euganei e Colli Berici
- Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Costa centro meridionale
- Bacini Brenta Bacchiglione, Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Costa meridionale e Delta Po
- Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Pianura centro meridionale
- Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Fissero Tartaro Canalbianco, Pianura centro-orientale
- Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura polesana centrale
- Bacini Fissero Tartaro Canalbianco,Po, Adige, Costa centro-orientale
- Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Costa orientale Bacini Livenza, Lemene, Tagliamento, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura orientale
- Bacini Livenza, Lemene, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura centrale
- Bacini Brenta Bacchiglione, Muson, Scolante in Laguna, Polesine occidentale, Bassa Veronese e Valli Grandi Veronesi
- Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige
L'allerta arancione (moderata criticità) per rischio idrogeolocico
Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia
Veneto: Pianura centro meridionale e Bassa padovana
- Bacini Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Colli Euganei e Colli Berici - Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Costa centro meridionale
- Bacini Brenta Bacchiglione, Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Costa meridionale e Delta Po
- Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige, Pianura centro meridionale
- Bacini Bacchiglione Fratta-Gorzone, Adige, Scolante in Laguna, Fissero Tartaro Canalbianco, Pianura centro-orientale
- Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura polesana centrale
- Bacini Fissero Tartaro Canalbianco,Po, Adige, Costa centro-orientale
- Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura centrale
- Bacini Brenta Bacchiglione, Muson, Scolante in Laguna, Polesine occidentale, Bassa Veronese e Valli Grandi Veronesi - Bacini Fissero Tartaro Canalbianco, Po, Adige
L'allerta gialla (ordinaria criticità) per rischio temporali
Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Pianura reggiana, Pianura modenese, Alta collina piacentino-parmense
Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso, Bacino del Livenza e del Lemene
Lazio: Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord
Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Padani di Levante
Lombardia: Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale
Marche: Marc-6, Marc-4, Marc-5
Sardegna: Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso
Umbria: Medio Tevere, Chiascio
- Topino, Alto Tevere, Trasimeno
- Nestore, Nera
- Corno, Chiani
- Paglia
Veneto: Alta pianura trevigiana occidentale
- Bacini Piave, Sile, Scolante in Laguna, Prealpi trevigiane
- Bacino Livenza, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino
- Bacino Piave, Alta pianura trevigiana orientale
- Bacino Livenza, Feltrino
- Bacino Cismon, Prealpi trevigiane
- Bacino Piave, Lessinia meridionale e alta pianura veronese
- Bacino Adige, Alpago Cansiglio
- Bacino Piave, Prealpi orientali, Baldo e Lessinia settentrionale
- Bacino Adige, Pedemontana
L'allerta gialla (ordinaria criticità) per rischio idraulico
Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Alta collina romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola, Pianura reggiana, Pianura modenese, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese
Lombardia: Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale
Marche: Marc-1
Veneto: Pianura centro-orientale
- Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave, Costa centro-orientale
- Bacini del Piave, Sile, Scolante in Laguna, Pianura tra Livenza e Piave
L'allerta gialla (ordinaria criticità) per rischio idrogeologico
Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Alta collina romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna romagnola, Alta collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Montagna bolognese
Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso
Lazio: Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord
Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale
Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-3, Marc-5
Piemonte: Scrivia, Belbo e Bormida
Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento
Umbria: Medio Tevere, Chiascio
- Topino, Alto Tevere, Trasimeno
- Nestore, Nera
- Corno, Chiani
- Paglia
Veneto: Alta pianura trevigiana occidentale
- Bacini Piave, Sile, Scolante in Laguna, Prealpi trevigiane
- Bacino Livenza, Prealpi bellunesi Valbelluna/Feltrino
- Bacino Piave, Alta pianura trevigiana orientale
- Bacino Livenza, Feltrino - Bacino Cismon, Prealpi trevigiane
- Bacino Piave, Costa orientale Bacini Livenza, Lemene, Tagliamento, Pianura tra Livenza e Piave, Pianura orientale
- Bacini Livenza, Lemene, Pianura, Alpago Cansiglio
- Bacino Piave, Pedemontana