L'inchiesta di Haaretz secondo cui Netanyahu, che nega, era stato avvisato in occasione degli attacchi del 7 ottobre, le sanzioni di 12 Paesi ai coloni in Cisgiordania. E poi ancora, la telefonata Putin-Trump sulla guerra in Ucraina, gli sviluppi delle discussioni sulla legge elettorale in Italia, il boom politico dell'AfD in Germania e, per lo sport, i risultati di Champions League. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi
- Il Medio Oriente tra i temi in apertura: "Netanyahu, accuse su due fronti". Sanzioni di 12 governi ai coloni, "tensione con Londra". Libro inchiesta sul 7 ottobre: "Il premier ignorò gli allarmi". Ma lui nega. Ucraina, telefonata di un'ora Putin-Trump, il leader russo: "Non colpirò l'Europa". Germania: "Boom dell'AfD, Merz sotto attacco". Legge elettorale: "Dubbi e tensioni nella maggioranza, stop al ballottaggio". Champions League: "Mou ipnotizza l'Inter, il Real non perdona".
- Ancora il Medio Oriente in primo piano: "Netanyahu fu avvisato, terremoto sul 7 ottobre". Una inchiesta di Haaretz rivela "la telefonata dell'emiro Bin Zayed al premier israeliano". Intanto arrivano le "sanzioni da Gran Bretagna e altri 11 Paesi (ma non l'Italia) per i coloni in Cisgiordania". Germania, successo dell'AfD, il dolore di Merkel: "Mi lacrima il cuore". Ucraina: "Dopo i colloqui Putin sente Trump mentre su Kiev tornano i missili". Torino: "La polizia a lezione da Vannacci. E scoppia il caso".
- La guerra in Ucraina trova spazio in apertura del quotidiano torinese. Zelensky: "Pronti ai compromessi". Il leader di Kiev: "Fedorov? Mi dicono che è all'estero". Medio Oriente, l0inchiesta di Haaretz: "Netanyahu sapeva del 7 ottobre". Il premier: "Falso". Germania: "Merkel in campo contro l'AfD". Torino: "Vannacci in cattedra per i poliziotti. Bufera e dietrofront del questore". La manovra: "Flat tax per i giovani e pensioni a 64 anni, apertura di Giorgetti".
- Focus sul Medio Oriente tra i temi in apertura: "Sanzioni ai coloni, Londra contro Israele. Accuse a Netanyahu". Il premier "avrebbe saputo (e taciuto) dell'attacco del 7 ottobre". Manovra: "Spuntano flat tax giovani e l'età pensionabile a 64 anni". Legge elettorale: "Stop al ballottaggio, Meloni chiude per frenare Vannacci". Roma: "Svelato il mosaico segreto di Nerone". Delitto del viadotto: "L'ex di Lorena da 15 anni in cura da uno psichiatra".
- I risultati di Champions in apertura: "Regaloni Inter". Mourinho "ringrazia Bisseck e Martinez" Il difensore e il portiere "lanciano il Real Madrid sul 2-0, i nerazzurri si riprendono e sfiorano anche il pari". Oggi in campo il Napoli: "la difesa e Hojlund per sfidare l'Arsenal". Infortuni: "Juve fatti benedire. Locatelli torna nel 2027, stop per Boga". Fiorentina contro Grosso: "Pronta l'azione disciplinare". Federcalcio: "Incandidabilità di Malagò, la Procura Coni non archivia".
- Champions League: "Alla Mou, fa festa lo Special". Courtois super, il Real Madrid rischia ma vince 2-1: "L'Inter sbaglia e spreca, i blancos presentano il conto". Oggi c'è "il Napoli per Max". Al Maradona (ore 21) arriva "l'Arsenal campione d'Inghilterra". Le altre gare: "Malen-Dybala, domani la Roma ad Istanbul. Como, Suwarso premia i tifosi". Juventus: "Locatelli shock, fuori 5-6 mesi".
- La Champions League domina l'apertura: "L'Inter si batte da sola". Due gol "clamorosi" regalati a Mbappè e Valverde, "poi sfiora la rimonta: 2-1 Real". le altre partite: "Arsenal in ritardo, il Napoli sogna una notte da big d'Europa". Fierezza Juve: "Ne veniamo fuori così". Locatelli già operato, lesione per Boga: "Spalletti conta di aggiustarsi". Spazio per i granata: "Simeone deve riscoprirsi Toro". Coni contro Malagò: "Non archivia il vizio della sua elezione".
- Focus sulle grandi opere in apertura: "La bomba Salini&Salvini, 22 miliardi di costi extra". Webuild e il ministro "battono cassa col governo". Israele, l'inchiesta: "Bibi fu avvisato sul 7 ottobre". Intanto arrivano le sanzioni da "12 Paesi anti-coloni, l'Italia no". Germania: "Cdu divisa, Merz ha già due rivali pronti a scalzarlo". Estero: "Scandali ucraini, il Pg vede Zelensky e dà le dimissioni". Mostra di Venezia: "Bardem e Cruz in crisi".
- La Russia in primo piano, Putin telefona a Trump: "Nessun attacco in Europa". Caso Ranucci: "Le carte segrete e le donne del mistero". Inchiesta su Israele: "Netanyahu assediato, Bibi sapeva del 7 ottobre". Politica: "Il no di Meloni a Vannacci, niente alleanze con lui". Legge di bilancio, Giorgetti: "Ora flat tax sugli stipendi dei giovani".
- La politica in apertura: "Centrodestra unito, Vannacci apre. Forza Italia non chiude". Caso Report: "Ranucci-Lavitola, le donne e le chat segrete". Famiglia del bosco: "L'assistente sociale dei bimbi viene rimosso". I dati Ocse: "Tablet a scuola? Dove li usano ci sono più asini". L'editoriale: "Se la Russia ci riprova con l'onda nera".
- Focus sui mercati in primo piano: "Cedole globali, corsa da 2.230 miliardi". Conti pubblici: "Accise, un'altra proroga dei tagli. Aiuti mirati al via da ottobre". Il punto: "Case ed eredità, a Roma e Milano 500 miliardi in mano agli over 70". Ex Ilva: "Sospesi i licenziamenti, il Governo apre a quota pubblica". Inchiesta su Israele: "Netanyahu avvisato dagli Emirati pochi giorni prima del 7 ottobre". Il premier nega: "Menzogna totale".
- L'inchiesta di Haaretz tra i temi in prima pagina: "Bibi credeva di aver ammansito Hamas e non ascoltò un alleato". Ancora il Medio Oriente: "Sanzioni ad Israele". Focus sulla Russia: "Reagire all'Alternative fur Putin". Conflitto in Ucraina: "Assi in guerra totale". Politica, Pd: "Schlein e la proroga". Esteri: "Come si dice AfD in cinese". Germania: "I rischi di una politica del nein di Merz".
- "L'ultima bugia", è il titolo in primo piano. Il riferimento è a Netanyahu che, secondo un'inchiesta, "poco prima del 7 ottobre" sarebbe stato avvisato dagli Emirati che "Hamas preparava un attacco senza precedenti". Ma lui "non informò i servizi segreti". Gran Bretagna: "Sanzioni ai coloni, la svolta di Londra con altri 11 Paesi". Politica: "Il campo largo fa la trattativa in piazza". Germania: "Il cancelliere Merz con le spalle al muro". Guerra in Ucraina: "Trump chiama Putin e la Russia ringrazia".
- Il Medio Oriente in apertura: "Netanyahu e i silenzi sul 7 ottobre. Sanzioni ai coloni, Meloni dice no". Per Haaretz il premier "fu avvertito dagli Emirati del piano di Hamas ma non passò le notizie ai servizi". Gran Bretagna, Francia e altri 10 paesi "sanzionano i coloni in Cisgiordania, il governo italiano si sfila". Banche e frondisti: "Salvini rilancia e spacca la destra". Caso Report: "Ranucci e il movente politico, è scontro tra i pm e Lavitola".
- "AnpiSemitismo", è il gioco di parole che dà il titolo odierno. L'associazione dei partigiani "si scaglia contro il ddl". Terzi di Sant'Agata: "preoccupa l'astensione di alcuni dem". Esteri: "Putin sente Trump, veto su Kiev nella Nato". Il focus sul Pnrr: "Un cambio radicale per innovare la giustizia". Il commento: "Il Centro è vivo se governa l'innovazione". L'editoriale: "Bruxelles si tuffi nell'onda blu".
- L'economia in apertura: "Giovani, aumenti detassati. Super flat tax per gli autonomi". Giorgetti "scopre le prime carte per la manovra e frena la Lega sulle banche". Medio Oriente, Londra fa infuriare Israele: "Sanzionati i coloni. E altri 11 Paesi si accodano". Ucraina, Putin sente Trump: "Non c'è un piano contro l'Europa". Venezia, Cruz-Bardem: "Il nostro Bunker d'amore". Cronaca: "Il killer di Lorena in cura da 15 anni".