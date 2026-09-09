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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 settembre: la rassegna stampa

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L'inchiesta di Haaretz secondo cui Netanyahu, che nega, era stato avvisato in occasione degli attacchi del 7 ottobre, le sanzioni di 12 Paesi ai coloni in Cisgiordania. E poi ancora, la telefonata Putin-Trump sulla guerra in Ucraina, gli sviluppi delle discussioni sulla legge elettorale in Italia, il boom politico dell'AfD in Germania e, per lo sport, i risultati di Champions League. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi

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