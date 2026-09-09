Maltempo, danni dal Brennero alla Versilia. Colpite anche Liguria e Lombardia. FOTO
La perturbazione attesa al Centro-Nord, con un importante calo termico che ha spazzato via le alte temperature dell’estate, è arrivata sulla Penisola. Colpita anche la zona di Cremona, già pesantemente interessata da una violenta grandinata a fine agosto
- Il maltempo atteso al Centro-Nord, con un importante calo termico che ha spazzato via le alte temperature dell’estate, è arrivato: dal Brennero alla Versilia, passando per la Lombardia e la Liguria, sono diverse le zone dell’Italia che sono state colpite in queste ore da pioggia e forti venti. Molti i danni registrati finora, da frane a caduta di alberi fino all’esondazione di un torrente nel Genovesato.
- Nel corso della scorsa notte è stata chiusa la linea del Brennero a causa di una colata di fango e detriti, dopo un forte temporale, su un pendio sovrastante i binari. La frana è stata però fermata dalle reti di contenimento. I tecnici sono al lavoro per valutare la stabilità di queste reti e il rischio di ulteriori colate.
- Forti le precipitazioni Liguria, dove nel centro della Regione l’allerta è stata aumentata ad arancione fino alle 21 di oggi. Un forte temporale ha colpito le province di Genova e Savona, con un numero considerevole di fulmini che hanno mandato in tilt semafori e illuminazione. Inoltre il torrente Lavagna è esondato in più punti a Calvari, in provincia di Genova, in val Fontanabuona a causa delle forti piogge durante l'allerta meteo.
- Anche la provincia di Cremona è stata di nuovo colpita dal maltempo, dopo la bufera di grandine e vento che il 28 agosto aveva devastato il capoluogo. Stavolta ad essere colpito da un violento temporale accompagnato da forti raffiche di vento è stato Castelverde, dove alcune case sono state scoperchiate e le famiglie residenti evacuate.
- Un violento temporale con vento forte nel primo pomeriggio ha poi provocato danni a Viareggio - in provincia i Lucca - e in altre parti della Versilia. In diversi stabilimenti balneari viareggini, sia nella zona della Darsena che in Passeggiata, sono volate via attrezzature e sono caduti alcuni alberi che hanno provocato anche in questo caso danni. Non risultano feriti.
- Un grosso pino è caduto in centro a Viareggio, nel piazzale della chiesa di Sant'Andrea, finendo su un pulmino parcheggiato e sulla veranda di un bar e alcuni bidoni della raccolta dei rifiuti. Un altro pino è andato giù in uno stabile in Darsena, arrecando danni piuttosto consistenti. La polizia municipale ha chiuso momentaneamente per motivi di sicurezza la Passeggiata, danni sono stati registrati anche alla veranda di un ristorante e al tetto di un hotel.
- La perturbazione ha colpito anche l'area del Beach Stadium al bagno Flora in Passeggiata, dove sono in corso fino a domenica gli Europei di Beach Soccer. Il maltempo ha costretto a interrompere la partita delle 14 tra Ucraina e Svizzera. Danneggiate le apparecchiature e le telecamere utilizzate per trasmettere la partita.
- Sempre in Versilia, nel pomeriggio un tiglio è caduto in strada sulla provinciale al bivio di Marignana Pieve nel comune di Camaiore (Lucca), causando l'interruzione del transito veicolare. Alcuni alberi sono caduti anche nel comune di Pietrasanta.
- Disagi per il maltempo poi nella provincia di Massa Carrara. Sono segnalate strade allagate tra Carrara, Massa e a Montignoso e in alcune zone della Lunigiana. A Carrara, nella frazione di Avenza, l'acqua ha raggiunto alcuni scantinati. mentre in alcune zone di Massa vengono segnalate aree con abitazioni senza corrente elettrica da alcune ore.
- In considerazione dell'allerta arancione i Comuni di Carrara e quello di Massa hanno disposto ordinanze per la sospensione delle attività didattiche in scuole e asili nido e la chiusura di parchi, cimiteri, impianti sportivi e spazi pubblici all'aperto, oltre alla sospensione delle attività sempre all'aperto. A Massa sarà aperto anche il Coc. Analogia decisione anche da parte del Comune di Carmignano (Prato).
- Anche su Milano in giornata si sono registrati forti temporali con tuoni e lampi. I milanesi questa mattina si sono svegliati con un deciso calo delle temperature, che sono attorno ai 20 gradi, dopo le numerose ondate di afa che hanno caratterizzato l'estate. Al momento non sono stati segnalati particolari danni, se non qualche ramo caduto in strada a causa del vento e della pioggia ma che non ha provocato danni.