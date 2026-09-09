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Maltempo, danni dal Brennero alla Versilia. Colpite anche Liguria e Lombardia. FOTO

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©IPA/Fotogramma

La perturbazione attesa al Centro-Nord, con un importante calo termico che ha spazzato via le alte temperature dell’estate, è arrivata sulla Penisola. Colpita anche la zona di Cremona, già pesantemente interessata da una violenta grandinata a fine agosto

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