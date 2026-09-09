Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Maltempo, frana su linea del Brennero in Alto-Adige: traffico ferroviario sospeso

Cronaca
©Ansa

La circolazione ferroviaria è sospesa tra Colle Isarco e Fleres, ai piedi del valico italo-austriaco, dopo un intenso temporale registrato nella giornata di ieri. Disagi e ritardi per i treni

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

A causa di un intenso temporale, nella giornata di ieri, 8 settembre, la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea del Brennero tra Colle Isarco e Fleres, ai piedi del valico italo-austriaco, proprio a causa dei danni causati dal maltempo. Vista la situazione, i treni Intercity e anche quelli Regionali potranno subire una serie di ritardi, oltre che limitazioni di percorso. Per ovviare all'inconveniente è stato istituito un servizio di bus sostitutivi. In queste ore è previsto un sopralluogo dei tecnici per valutare come affrontare il disagio.

Il maltempo sull'Italia

In queste ore, dopo il grande caldo di questi mesi, il maltempo torna a colpire l'Italia. A determinare questo improvviso cambiamento sarà una "maggiore dinamicità della circolazione atmosferica", dicono gli esperti, legata all'arrivo di una perturbazione proveniente dall'Atlantico. Si tratta, nello specifico, di un'area di bassa pressione che inizialmente arriverà su Gran Bretagna e Francia e quindi in Italia, dove porterà un deciso calo delle temperature. Proprio da oggi l'instabilità si dovrebbe estendere a tutte le regioni del Centro-Nord, dal Lazio in su. La massa di aria fredda in alta quota si scontrerà, quindi, con l'aria calda accumulata finora, causando diverse precipitazioni. L'attesa dei meteorologi è per "temporali intensi e non si escludono colpi di vento e grandinate". 

Approfondimento

Meteo, in arrivo forti temporali sull'Italia: le zone più a rischio
FOTOGALLERY

Ansa/Sky TG24

1/8
Cronaca

Treni e alta velocità, i numeri sui ritardi e il tasso di puntualità

I treni sono davvero sempre in ritardo? I dati, in realtà, mostrano il contrario ma le analisi sono scarse e difficili da reperire. Anche di questo si è parlato nella puntata, andata in onda il 9 luglio, di 'Numeri', approfondimento di Sky TG24

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Meteo, in arrivo forti temporali sull'Italia: le zone più a rischio

Cronaca

Il gran caldo che ha caratterizzato l'estate 2026 è ormai agli sgoccioli. Dalla giornata di oggi,...

Milano, cadavere in decomposizione ripescato al Parco delle Cave

Cronaca

Il corpo di una persona è stato recuperato martedì sera da una roggia in via Eugenio Quarti,...

Roma, arresto cardiaco in metro: salvato dai passeggeri

Cronaca

Un passeggero è stato colpito da un improvviso arresto cardiaco sulla banchina della stazione San...

Droga e reati contro la Pa, 5 poliziotti arrestati ad Anzio e Nettuno

Cronaca

Le indagini hanno permesso di ricostruire le attività illecite compiute tra il 2024 e il 2025 dai...

Migrante morto nascosto in auto: arrestata proprietaria della vettura

Cronaca

La donna è stata fermata con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: la...

Cronaca: i più letti