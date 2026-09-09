La circolazione ferroviaria è sospesa tra Colle Isarco e Fleres, ai piedi del valico italo-austriaco, dopo un intenso temporale registrato nella giornata di ieri. Disagi e ritardi per i treni

A causa di un intenso temporale, nella giornata di ieri, 8 settembre, la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea del Brennero tra Colle Isarco e Fleres, ai piedi del valico italo-austriaco, proprio a causa dei danni causati dal maltempo. Vista la situazione, i treni Intercity e anche quelli Regionali potranno subire una serie di ritardi, oltre che limitazioni di percorso. Per ovviare all'inconveniente è stato istituito un servizio di bus sostitutivi. In queste ore è previsto un sopralluogo dei tecnici per valutare come affrontare il disagio.

Il maltempo sull'Italia

In queste ore, dopo il grande caldo di questi mesi, il maltempo torna a colpire l'Italia. A determinare questo improvviso cambiamento sarà una "maggiore dinamicità della circolazione atmosferica", dicono gli esperti, legata all'arrivo di una perturbazione proveniente dall'Atlantico. Si tratta, nello specifico, di un'area di bassa pressione che inizialmente arriverà su Gran Bretagna e Francia e quindi in Italia, dove porterà un deciso calo delle temperature. Proprio da oggi l'instabilità si dovrebbe estendere a tutte le regioni del Centro-Nord, dal Lazio in su. La massa di aria fredda in alta quota si scontrerà, quindi, con l'aria calda accumulata finora, causando diverse precipitazioni. L'attesa dei meteorologi è per "temporali intensi e non si escludono colpi di vento e grandinate".