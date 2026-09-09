Meteo, in arrivo forti temporali sull'Italia: le zone più a rischio

Cosa aspettarsi in seguito? Giovedì 10 la perturbazione è attesa anche su tutte le regioni tirreniche e in quelle meridionali, in particolare su Sicilia, Campania, Puglia e Calabria. Ma il maltempo non mollerà la presa nemmeno al Centro, su Lazio, Toscana e Marche, mentre su Piemonte e Lombardia si dovrebbe rivedere un po' di sole. Temporali residui sono previsti venerdì e nel prossimo fine settimana ancora al Sud, in Puglia, Calabria e Basilicata. "Questo cambiamento sostanziale potrebbe durare fino a metà settembre, ma quello che succederà poi è da vedere", ha concluso Gozzini. "Negli ultimi anni settembre è stato un mese estivo e non ci sono ancora elementi per escludere un fine settembre caldo, con il ritorno di temperature sopra i 30 gradi".

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