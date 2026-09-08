In caso di violenta grandinata e forte vento, la sicurezza delle persone ha la priorità sulla carrozzeria. Molti comportamenti istintivi si rivelano pericolosi errori. Evitate di parcheggiare sotto gli alberi per il rischio di sradicamenti o caduta rami, e state lontani da tralicci, pali della luce, cantieri e ponteggi, le cui strutture potrebbero cedere sotto le raffiche. Anche fermarsi sotto ponti e sottopassi è rischioso: riduce la visibilità e rischia di bloccare il traffico e i mezzi di soccorso. Se costretti a fermarvi, orientate il parabrezza verso la grandine poiché il vetro stratificato è più resistente rispetto ai finestrini laterali, e proteggetevi all'interno dell'abitacolo. Infine, non accelerate per fuggire (aumenta la forza d'impatto dei chicchi), non scendete dall'auto per coprirla con teli e regolate il climatizzatore con gradualità per evitare uno shock termico che potrebbe spaccare i cristalli già danneggiati.