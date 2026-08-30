Vigili del Fuoco, Protezione civile, operatori comunali e cittadini stanno operando per cercare di restituire alla normalità la città travolta da una tromba d’aria e grandine venerdì 28 agosto. Tra gli edifici che hanno subito danni, resta sotto osservazione anche la Cattedrale: le condizioni strutturali sarebbero buone. Il vescovo: “Cremona saprà rialzarsi anche questa volta” ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Si continua a lavorare a Cremona per cercare di far fronte ai danni causati dal maltempo, che venerdì 28 agosto si è abbattuto sulla città con grandine e una tromba d’aria: tetti scoperchiati, almeno dieci chiese ferite compreso il Duomo, migliaia di alberi caduti e circa diecimila auto danneggiate sono il primo bilancio di quanto avvenuto. I volontari della Protezione civile e gli operatori comunali sono in campo continuamente da 48 ore, mentre i Vigili del fuoco proseguono con gli interventi di rimozione di alberi crollati nei parchi e sulle strade e messa in sicurezza dei tetti sbrecciati delle case.

I danni causati dal maltempo a Cremona - ©Ansa

Prefetto a Sky TG24: “Focalizzati su messa in sicurezza degli edifici” Il prefetto di Cremona, Antonio Giannelli, ha detto a Sky TG24: “Giornalmente operano circa 20 squadre dei Vigili del Fuoco, con centina di interventi. Gli interventi su cui ci stiamo soffermando sono quelli di messa in sicurezza delle strutture e in particolare dell’immenso patrimonio artistico” della città. Attualmente “ci sono circa 50 persone fuori dalle proprie persone, in diversi casi si sta già intervenendo per ripristinare gli alloggi”. Il fenomeno metereologico “è stato impressionante, è durato in totale 8 minuti”. Vedi anche Cremona, si lavora senza sosta per far fronte ai danni da maltempo

La situazione della Cattedrale Tra gli edifici che hanno subito danni dal maltempo resta sotto osservazione anche la Cattedrale, colpita non solo nella sua guglia mozzata. I Vigili del Fuoco hanno iniziato le prime verifiche, utilizzando anche droni, per valutare le condizioni strutturali: in base a quanto emerso dai primi accertamenti sembrerebbero buone. In campo comunque non ci sono solamente Protezione civile, operatori comunali e Vigili del Fuoco: al lavoro infatti ci sono anche decine e decine di privati armati di scope, pale e motoseghe, che cercano di contribuire al ritorno alla normalità della città. Le condizioni degli edifici scolastici A pochi giorni dal ritorno a scuola, intanto, si valutano anche le condizioni degli istituti scolastici: il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha fatto sapere che “seguo con la massima attenzione la situazione a Cremona e, in particolare, le conseguenze dell’emergenza sul sistema scolastico del territorio. Siamo al fianco della comunità cremonese e pronti a sostenere le scuole e gli enti locali nell’affrontare ogni necessità. Esprimo la mia vicinanza a tutti coloro che stanno vivendo queste ore difficili. Continueremo a fare la nostra parte per accompagnare il territorio nel ritorno alla normalità”. Leggi anche Maltempo a Cremona, migliaia di auto danneggiate dalla grandine. FOTO