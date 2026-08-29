Maltempo a Cremona, migliaia di auto danneggiate dalla grandine. FOTO

La violenta grandinata che ha colpito Cremona ha danneggiato migliaia di vetture, con conseguenze soprattutto per cristalli e carrozzerie. Secondo Federcarrozzieri, le riparazioni possono costare da 900 fino a 10mila euro, mentre meno di due auto su dieci in Italia risultano assicurate contro gli eventi meteo estremi. Negli ultimi dieci anni le richieste di intervento per questo tipo di danni sono raddoppiate. Ecco le immagini.
- La violenta grandinata che ha colpito Cremona ha provocato danni a migliaia di vetture parcheggiate in strada. Secondo Federcarrozzieri, le conseguenze hanno riguardato soprattutto cristalli e carrozzerie.
- I chicchi di grandine hanno lasciato sulle vetture ammaccature e le caratteristiche “bolle da grandine”. In alcuni casi i danni alla lamiera sono stati particolarmente estesi.
- Tra le conseguenze segnalate da Federcarrozzieri c’è anche la rottura dei cristalli delle automobili. La violenza della precipitazione ha provocato in alcuni casi danni ben più gravi delle semplici ammaccature.
- Il presidente di Federcarrozzieri, Davide Galli, spiega che la grandine arrivata sulla provincia di Cremona ha provocato in alcuni casi veri e propri buchi nelle carrozzerie.
- Per gli automobilisti si prospettano spese rilevanti. Secondo le stime dell’associazione, gli interventi più piccoli partono da circa 900 euro.
- Il conto può salire fino a 10mila euro per le auto di grandi dimensioni che hanno riportato danni importanti alla carrozzeria. Una cifra che varia quindi sensibilmente in base all’entità e all’estensione dei danni.
- Non tutte le vetture danneggiate potranno contare su un rimborso. In Italia, secondo Federcarrozzieri, meno di 2 auto su 10 sono assicurate contro gli eventi meteorologici estremi.
- Anche quando esiste una copertura contro gli eventi atmosferici, il rimborso può non essere totale. Federcarrozzieri sottolinea che le polizze prevedono spesso franchigie e scoperti anche consistenti.
- In presenza di una copertura assicurativa, secondo Davide Galli, i tempi degli interventi possono allungarsi. L’associazione attribuisce il fenomeno anche alla concentrazione delle riparazioni nelle carrozzerie indicate dalle compagnie, con un conseguente effetto “imbuto”.
- Il caso di Cremona si inserisce in un fenomeno più ampio: negli ultimi dieci anni in Italia le richieste di intervento per danni alle vetture provocati da eventi meteorologici estremi sono, secondo Federcarrozzieri, raddoppiate.
- Il Veneto è la regione con il maggior numero di riparazioni legate ai danni da maltempo, seguito da Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. Insieme, queste quattro regioni rappresentano quasi il 70% delle richieste per “danni da meteo” arrivate alle carrozzerie italiane.