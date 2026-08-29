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Maltempo a Cremona, migliaia di auto danneggiate dalla grandine. FOTO

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La violenta grandinata che ha colpito Cremona ha danneggiato migliaia di vetture, con conseguenze soprattutto per cristalli e carrozzerie. Secondo Federcarrozzieri, le riparazioni possono costare da 900 fino a 10mila euro, mentre meno di due auto su dieci in Italia risultano assicurate contro gli eventi meteo estremi. Negli ultimi dieci anni le richieste di intervento per questo tipo di danni sono raddoppiate. Ecco le immagini.

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