Tromba d'aria a Cremona, danni anche a Duomo e palazzo comunale. FOTO

Nel pomeriggio di venerdì una tromba d'aria si è abbattuta su Cremona, con grandine e forti raffiche di vento. Danneggiati anche il Duomo e il Palazzo comunale. Sono crollati la copertura di una guglia della Cattedrale e il tetto della torre civica del municipio
- Una tromba d'aria si è abbattuta nel pomeriggio su Cremona, con grandine e forti raffiche di vento.
- La tromba d'aria ha provocato danni anche al Duomo e al Palazzo comunale.
- Sono crollati la copertura di una guglia della Cattedrale e il tetto della torre civica del municipio, l'unica testimonianza rimasta del più antico palazzo comunale.