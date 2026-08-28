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Tromba d'aria a Cremona, danni anche a Duomo e palazzo comunale. FOTO

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Nel pomeriggio di venerdì una tromba d'aria si è abbattuta su Cremona, con grandine e forti raffiche di vento. Danneggiati anche il Duomo e il Palazzo comunale. Sono crollati la copertura di una guglia della Cattedrale e il tetto della torre civica del municipio

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