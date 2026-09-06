Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 settembre: la rassegna stampa

La tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev domina le aperture dei giornali. Spazio anche a Cernobbio e alla Mostra del Cinema di Venezia, con il ritorno di Nanni Moretti. Per lo sport, focus sulle vittorie di Inter e Roma e sull'attesa per Juve-Milan di stasera
- Il quotidiano punta sull'Ucraina per la sua apertura. Gli inviati Usa per la pace Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi oggi per la prima volta a Kiev dopo il colloquio di tre ore avuto ieri a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin. Con la tregua di 72 ore in corso, la Casa bianca ha detto che si è parlato di "piani sostanziali" per la pace in Ucraina.
- "Un'onda nerissima" titola il quotidiano. In prima pagina una serie di notizie sull'estrema destra, in Italia e in Germania dove si tengono le elezioni in Sassonia-Anhalt. Spazio anche alla Mostra del Cinema di Venezia e al ritorno al Lido di Nanni Moretti.
- Focus sulla tregua di tre giorni tra Russia e Ucraina anche per La Stampa. E poi grande foto centrale di Nanni Moretti a Venezia: il regista non è riuscito a trattenere la commozione di fronte all'applauso con cui è stato accolto il suo nuovo film Succederà questa notte.
- "Tregua per Kiev" titola il quotidiano. Poi spazio anche allo scontro Vannacci-Monti, a Cernobbio, con il dibattito tra il leader di Futuro Nazionale e il senatore a vita che ha assunto toni inattesi. Spazio anche per lo sport, con la vittoria della Roma sull'Atalanta di ieri.
- "Inter infinita" il titolo del quotidiano sportivo dopo la vittoria dei nerazzurri contro il Napoli in rimonta (da 0-2 a 3-2 finale). Ora l'Inter è prima insieme alla Roma, in attesa dei match che ancora devono giocarsi oggi.
- "Inter e Roma senza limiti: volano alto" è il titolo del quotidiano, che punta sulle imprese delle due squadre di ieri, 5 settembre, contro Napoli e Atalanta. Intanto è attesa per Juve-Milan di questa sera.
- Focus su Juve-Milan di questa sera per Tuttosport, una sfida importante per riagganciare la vetta. Poo focus anche sulle vittorie di Inter e Roma di ieri.
- Il quotidiano apre con un'intervista alla sorella della premier, Arianna Meloni: "La stabilità è un successo", dice. Poi approfondimenti sul caso Report e sulla presenza di Vannacci a Cernobbio: "Rimandato in economia".
- Focus sulla corsa dei bond per il quotidiano economico che sottolinea come "l'84% rende oltre il 4%". Poi focus sulla F1 di Monza e Imola e sul giro d'affari che ruota intorno a questi eventi sportivi: per l'Aci si parla di quasi 90 milioni.
- Focus sulla ripartenza scolastica per il quotidiano: "Più di 12 miliardi in armi e zero per pagare i prof". Poi spazio anche alla situazione in Ucraina.
- Il quotidiano si concentra sul leader di Futuro Nazionale, Vannacci, e sul suo intervento al forum di Cernobbio con un discorso "moderato". Poi spazio anche alla riapertura delle scuole. E all'Europa che ha "puntato le nostre case" con il regolamento sugli affitti brevi.
- "Meno armi più cure", titola il giornale. "Pegoraro (Ponticia Accademia per la Vita): la sanità non può prevedere un servizi alla morte. Serve una norma nazionale? Prima applichiamo le leggi che ci sono già". Poi anche in questo caso spazio alla tregua tra Kiev e Mosca e ai possibili scenari.
- Primo titolo: “La balla del nuovo Ventennio. Lo stop al fascismo e al fascismo degli antifascisti è merito di una fatina dai capelli turchini di nome Giorgia”. Sotto: “Così si vince la sfida contro Putin. Parla il comandante supremo della Nato in Europa”.
- Spazio alla tregua tra Kiev e Mosca, e poi anche alla polemica Vannacci-Monti e alla Sassonia al voto, con l'Afd favorita.
- "Crolla il muro", titola il quotidiano, in riferimento al fatto che, dopo più di 80 anni un partito neo nazista, AFD, potrebbe conquistare un land tedesco, nel voto in Sassonia-Anhalt di oggi.