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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 settembre: la rassegna stampa

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La tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev domina le aperture dei giornali. Spazio anche a Cernobbio e alla Mostra del Cinema di Venezia, con il ritorno di Nanni Moretti. Per lo sport, focus sulle vittorie di Inter e Roma e sull'attesa per Juve-Milan di stasera

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