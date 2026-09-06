Inviati Usa oggi da Zelensky, con Putin "colloqui utili". LIVE

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Guerra Ucraina Russia, al via 3 giorni tregua su Kiev. Oggi inviati Usa da Zelensky. LIVE

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I colloqui del presidente russo Vladimir Putin con l'inviato speciale del presidente americano Steve Witkoff e con il genero del leader statunitense Jared Kushner sono stati estremamente franchi. La Casa bianca ha detto che si è parlato di "piani sostanziali" per la pace in Ucraina. Al via le 72 ore di tregua su Kiev. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky

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I colloqui del presidente russo Vladimir Putin con l'inviato speciale del presidente americano Steve Witkoff e con il genero del leader statunitense Jared Kushner sono stati estremamente franchi. Lo ha affermato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, precisando che i due inviati statunitensi hanno illustrato a Putin "diverse idee" per porre fine alla guerra in Ucraina. Al via le 72 ore di tregua. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky.

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Russia, "colloqui franchi" tra Putin e gli inviati Usa

Gli inviati Usa per la pace Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi oggi per la prima volta a Kiev dopo il colloquio di tre ore avuto ieri a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin. Con la tregua di 72 ore in corso, la Casa bianca ha detto che ieri si è parlato di "piani sostanziali" per la pace in Ucraina. Per il Cremlino i colloqui sono stati "estremamente franchi". Putin, riferisce Mosca,  ha sottolineato la necessità di affrontare tutte le cause profonde del conflitto ucraino. 

Casa Bianca: "Discussi piani concreti verso la pace"

Gli inviati statunitensi hanno discusso "piani concreti" per i prossimi passi da compiere al fine di porre fine alla guerra in Ucraina durante l'incontro con il presidente russo Vladimir Putin. Steve Witkoff e Jared Kushner "hanno discusso piani concreti per i prossimi passi, che saranno annunciati nelle prossime settimane, e attendono con interesse incontri altrettanto produttivi in Ucraina", ha detto un funzionario della Casa Bianca in una nota all'Afp.

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