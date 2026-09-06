Inviati Usa oggi da Zelensky, con Putin "colloqui utili". LIVE

Gli inviati Usa per la pace Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi oggi per la prima volta a Kiev dopo il colloquio di tre ore avuto ieri a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin. Con la tregua di 72 ore in corso, la Casa bianca ha detto che ieri si è parlato di "piani sostanziali" per la pace in Ucraina. Per il Cremlino i colloqui sono stati "estremamente franchi". Putin, riferisce Mosca, ha sottolineato la necessità di affrontare tutte le cause profonde del conflitto ucraino.