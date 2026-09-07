"La questione territoriale rimane rilevante. Penso che questioni cosi' complesse possano essere risolte solo a livello di leader. Ma la cosa principale e' che oggi abbiamo l'opportunita' di discutere tutto: garanzie di sicurezza, il futuro dell'Ucraina e il piano di prosperita'. Stiamo parlando non solo di garanzie di sicurezza, ma anche di garanzie economiche per l'Ucraina - per ricostruire e riprendersi". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo aver incontrato gli inviati del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, "Tutti noi comprendiamo le sfide che ci attendono una volta terminata la guerra - prosegue - e le stiamo discutendo tra noi. Il nostro esercito deve essere forte, e per noi questa e' una garanzia di sicurezza chiave. Le garanzie devono essere forti e chiare. Non dobbiamo temere alcuna sfida futura. E' anche importante che i colleghi europei si siano uniti a noi per la terza parte delle nostre negoziazioni. Abbiamo concordato che Ucraina, Europa e Stati Uniti si incontreranno a breve".