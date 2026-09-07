Ucraina Russia, Zelensky: sarà ancora inverno di guerra. Mosca minaccia Berlino. LIVE
Tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. 'Servirà che tutti facciano compromessi', dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky e alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale europei definiti 'sostanziali e importanti'. Il leader ucraino punta ad 'una pace dignitosa' ma parla anche di Patriot e del pacchetto di aiuti. Mosca minaccia Berlino: 'Le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra', tuona Lavrov
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Tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. 'Servirà che tutti facciano compromessi', dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky e alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale europei definiti 'sostanziali e importanti'. Gli inviati Usa sono ripartiti ieri sera. Il leader ucraino punta ad 'una pace dignitosa' ma parla anche di Patriot e del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare, 'e finora sembra proprio di sì'. Tra i motivi dello stallo la questione territoriale, che secondo Zelensky si può risolvere 'solo a livello di presidenti'. Mosca intanto minaccia Berlino: 'Le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra', tuona Lavrov.
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Witkoff e Kushner hanno lasciato il Paese in treno
Gli inviati americani, Steve Witkoff e Jared Kushner, hanno lasciato l'Ucraina in treno. Lo rende noto il gestore ferroviario ucraino.
Zelensky: opportunità discutere da sicurezza a futuro
"La questione territoriale rimane rilevante. Penso che questioni cosi' complesse possano essere risolte solo a livello di leader. Ma la cosa principale e' che oggi abbiamo l'opportunita' di discutere tutto: garanzie di sicurezza, il futuro dell'Ucraina e il piano di prosperita'. Stiamo parlando non solo di garanzie di sicurezza, ma anche di garanzie economiche per l'Ucraina - per ricostruire e riprendersi". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo aver incontrato gli inviati del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, "Tutti noi comprendiamo le sfide che ci attendono una volta terminata la guerra - prosegue - e le stiamo discutendo tra noi. Il nostro esercito deve essere forte, e per noi questa e' una garanzia di sicurezza chiave. Le garanzie devono essere forti e chiare. Non dobbiamo temere alcuna sfida futura. E' anche importante che i colleghi europei si siano uniti a noi per la terza parte delle nostre negoziazioni. Abbiamo concordato che Ucraina, Europa e Stati Uniti si incontreranno a breve".