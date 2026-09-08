Guerra Ucraina, esplosioni a Kiev. Droni su regione di Saratov. LIVE

Guerra Ucraina Russia, esplosioni a Kiev. Droni sulla regione russa di Saratov. LIVE
La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di tre giorni, durante gli incontri tra gli inviati Usa Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca, con il presidente russo, Vladimir Putin, e a Kiev con il presidente ucraino, Volodimir Zelensky. Travolto dalle accuse di corruzione, si dimette il procuratore generale dell'Ucraina, Ruslan Kravchenko
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La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di tre giorni, durante gli incontri tra gli inviati Usa Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca, con il presidente russo, Vladimir Putin, e a Kiev con il presidente ucraino, Volodimir Zelensky. Nella capitale ucraina è scattato un allarme aereo. Edifici colpiti alla periferia della capitale. Travolto dalle accuse di corruzione, si dimette il procuratore generale dell'Ucraina, Ruslan Kravchenko. Intanto Trump riceve dagli inviati un resoconto che lascia intravedere spiragli: “Compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali”, ha annunciato Witkoff. Trump sarebbe pronto a telefonare direttamente a Zelensky e Putin. Il Cremlino parla di “piccolo passo verso la pace” e l'Ucraina non chiude.
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La Lettonia impone dazi del 300% sul grano russo e bielorusso
Il governo lettone prevede di introdurre un dazio del 300% sulle spedizioni dai porti del Paese di cereali provenienti dalla Federazione russa e dalla Bielorussia. Lo ha annunciato oggi il primo ministro lettone, Andris Kulbergs, nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Riga. Kulbergs ha precisato che l'introduzione dei dazi sarà accompagnato da nuove procedure di controllo dei carichi di grano in transito in Lettonia, tra cui analisi di laboratorio per stabilirne precisamente l'origine. Sottolineando la necessità delle nuove misure per evitare l'utilizzo indiscriminato dei porti baltici da parte della Russia e della Bielorussia, il premier lettone ha auspicato l'adozione di analoghe misure da parte di tutti i Paesi della regione baltica.
Witkoff e Kushner tornano da Trump: "Progressi verso colloqui a tre"
Gli inviati Usa, Steve Witkoff e Jared Kushner, tornano alla base dopo la spola tra Mosca e Kiev, pronti a riferire a Donald Trump sugli incontri con Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Un resoconto su una missione difficilissima, puntellata dalle linee rosse dei due leader in guerra, che - nella ricostruzione americana - lascia intravedere spiragli: "sono stati compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali", ha annunciato Witkoff. Mentre lo stesso Trump, che sarebbe pronto a telefonare direttamente ai leader di Kiev e del Cremlino, ha sentito nel frattempo il premier britannico Burnham concordando, secondo quanto fatto trapelare da Londra, "l'impegno comune per il cessate il fuoco in Ucraina". Anche se i nodi da sciogliere restano sempre gli stessi, a partire dai territori, qualcosa dietro le quinte sembra muoversi.
Il procuratore generale ucraino si dimette dopo accuse di corruzione
Il procuratore generale dell'Ucraina, Ruslan Kravchenko, si è dimesso dal suo incarico a seguito di accuse di corruzione che hanno portato gli agenti anticorruzione a perquisire i suoi uffici nel fine settimana nell'ambito di indagini sui call center illegali. Da anni Kiev lotta per sradicare la corruzione, che persiste anche durante l'invasione russa, e la cerchia ristretta del presidente Volodymyr Zelensky è stata colpita da diversi scandali. L'Ufficio nazionale anticorruzione (Nabu) e la Procura specializzata anticorruzione (Sapo) hanno dichiarato sabato di aver scoperto un sistema di riciclaggio di denaro "guidato da un funzionario della procura generale" e di aver condotto delle perquisizioni. Secondo gli inquirenti, la rete riceveva denaro per proteggere i call center che effettuavano truffe telefoniche e "riciclava milioni di dollari".
Angelina Jolie visita a sorpresa una palestra di pugilato a Kharkiv
L'attrice americana Angelina Jolie ha fatto una visita a sorpresa in una palestra di pugilato a Kharkiv durante il suo recente viaggio in Ucraina, come annunciato dalla federazione nazionale di pugilato e dal proprietario della palestra. Una foto diffusa dalla federazione mostra la Jolie e suo figlio diciottenne, Knox, in posa in una palestra di pugilato. "La famosa attrice Angelina Jolie ha visitato la palestra di pugilato Spadkoyemets a Kharkiv", ha commentato la federazione su Instagram. "Suo figlio Knox, insieme ad altri pugili ucraini, ha partecipato a una sessione di allenamento di Muay Thai (pugilato thailandese) presso la palestra". Il proprietario della palestra Spadkoyemets, Pavlo Tchychko, ha spiegato di non avere "idea" che la recente prenotazione della palestra avrebbe coinvolto Angelina Jolie. "A tutti coloro che me lo hanno chiesto: non è uno scherzo, né si tratta di intelligenza artificiale. È successo completamente per caso: Angelina Jolie, con nostra grande gioia, è entrata nella nostra palestra", ha condiviso in un video su Instagram.
La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo tre giorni di tregua
La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di tre giorni, durante gli incontri tra gli inviati Usa Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca, con il presidente russo, Vladimir Putin, e a Kiev con il presidente ucraino, Volodimir Zelensky. Nella capitale ucraina è scattato un allarme aereo, ha dichiarato l'amministrazione militare della capitale. I servizi di emergenza hanno segnalato edifici colpiti nei quartieri di Boryspil e Fastiv, alla periferia della capitale.
Raid russi su Kiev, almeno due morti e sette feriti
I raid aerei russi su Kiev, ripresi dopo tre giorni di tregua, hanno ucciso almeno due persone e ne hanno ferite almeno altre sette nella notte. Lo hanno annunciato le autorità militari locali. Si teme, però, che il bilancio delle vittime sia destinato ad aumentare. Mosca aveva sospeso gli attacchi sulla capitale ucraina per tre giorni durante una visita senza precedenti degli inviati del presidente statunitense Donald Trump.
Droni ucraini sulla Russia, colpita Saratov. Ci sono vittime
La città russa di Saratov è stata colpita da un attacco di droni, con danni alle infrastrutture civili e segnalazioni preliminari di vittime. Lo ha riferito, riporta l'agenzia Interfax, il governatore della regione, Roman Busargin. "Le infrastrutture civili - ha dichiarato - sono state danneggiate. Tutti i servizi di emergenza sono al lavoro sul posto. Le segnalazioni preliminari indicano la presenza di vittime".