Guerra Ucraina, esplosioni a Kiev. Droni su regione di Saratov. LIVE

L'attrice americana Angelina Jolie ha fatto una visita a sorpresa in una palestra di pugilato a Kharkiv durante il suo recente viaggio in Ucraina, come annunciato dalla federazione nazionale di pugilato e dal proprietario della palestra. Una foto diffusa dalla federazione mostra la Jolie e suo figlio diciottenne, Knox, in posa in una palestra di pugilato. "La famosa attrice Angelina Jolie ha visitato la palestra di pugilato Spadkoyemets a Kharkiv", ha commentato la federazione su Instagram. "Suo figlio Knox, insieme ad altri pugili ucraini, ha partecipato a una sessione di allenamento di Muay Thai (pugilato thailandese) presso la palestra". Il proprietario della palestra Spadkoyemets, Pavlo Tchychko, ha spiegato di non avere "idea" che la recente prenotazione della palestra avrebbe coinvolto Angelina Jolie. "A tutti coloro che me lo hanno chiesto: non è uno scherzo, né si tratta di intelligenza artificiale. È successo completamente per caso: Angelina Jolie, con nostra grande gioia, è entrata nella nostra palestra", ha condiviso in un video su Instagram.